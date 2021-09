Koukal o medaili z ME: Neuvěřitelný úspěch, signál správné cesty

Čeští badmintonisté slaví jeden z největších úspěchů. Smíšené družstvo do 17 let získalo na mistrovství Evropy ve Slovinsku bronzové medaile, když strhujícím způsobem porazilo Švédsko. „Bereme to jako signál, že naše cesta je nastavená správně,“ mne si ruce předseda svazu Petr Koukal. Právě on přivedl k reprezentaci Španěla Oscara Martíneze, který nastartoval významný výsledkový vzestup.

Před letošním šampionátem ve Slovinsku řešilo vedení Českého badmintonového svazu prekérní situaci. „Příprava nebyla vůbec jednoduchá. Čtyři měsíce před šampionátem odstoupil reprezentační trenér, který nesouhlasil s naší cestou. Tvrdil, že nepřinese úspěchy. Museli jsme vše dát rychle dohromady, povedlo se hráče připravit na kempech s náplní jako nikdy předtím,“ popisuje svazový předseda Petr Koukal.

Ani on však nečekal, že by se mohl povést medailový výsledek. „Je to až neuvěřitelné. Za mých aktivních dob jsme s reprezentací skončili nejlépe pátí nebo šestí. Koncovky, které má generace prohrávala, tak tihle hráči to zvládli, protože byli skvěle takticky připravení,“ libuje si bývalý reprezentant.

Mladí Češi zvládli vyrovnané čtvrtfinále se Švédskem, bodovali Jan Rázl s Petrou Maixnerovou v úvodní smíšené čtyřhře, Lucie Krulová a v rozhodujícím pátém duelu Maixnerová s Krulovou.

„Atmosféra byla šílená, za stavu 20:14 jsem se podívala na židle a viděla jsem obličeje všech členů týmu. Věřili nám, že to dáme. Měli jsme nejlepší podporu ze všech a také to nám jednoznačně pomohlo k medaili,“ oceňuje Krulová.

„Upřímně mi to furt nedochází. Jsem moc ráda, že jsem mohla reprezentovat naši zem na takové akci. Splnil se mi sen, každý chce mít medaili z ME a nám se to povedlo,“ hlásí Krulová.

„Kdybych měl říct, který bod byl rozhodující, tak bych řekl asi úvodní mix. Pokud jsme chtěli se Švédskem uspět, tak jsme potřebovali právě v tomto zápase zvítězit. Poté jsme věděli, že ty další body bychom měli uhrát přes holky,“ hodnotí trenér Martínez.

V semifinále pak jeho tým podlehl Francii 0:3. I tak se jedná o jeden z největších úspěchů českého badmintonu. „Chtěl bych poděkovat především všem klubovým trenérům, koučům ve sportovních centrech mládeže, protože tohle je z velké části jejich zásluha. Byl to jeden z největších sportovních zážitků mého života,” dodává manažer českého týmu Tomasz Mendrek.