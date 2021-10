Solnický před squashovým šampionátem: Jiný cíl než titul nemám

Když si vzpomene na loňský ročník republikového turnaje, má husí kůži. U kurtu byla výborná atmosféra, ve které ho diváci povzbuzovali v boji o finále. Do něho se nakonec squashista Jakub Solnický nedostal. O to více je motivovaný uspět v nadcházejícím ročníku, který začne ve čtvrtek ve sportovním centru Fajne. „V předchozích čtyřech ročnících jsem skončil dvakrát ve finále a dvakrát byl třetí. Už nemám jiný cíl než titul,“ vyhlásil Solnický, který prožívá skvělé squashové období.

Letos dosáhl Solnický na skvělé výsledky, které pro něj znamenají určité mezníky. Poprvé v kariéře ovládl turnaj PSA – stalo se tak v Praze po neskutečném boji s Martinem Švecem, když odvracel několik mečbolů. A poprvé v kariéře vstoupil do první světové stovky, momentálně je ostravský squashista na 95. místě. „Takže už jen zbývá stát se domácím šampionem, což mi stále chybí,“ usmál se Solnický.

Prestižní domácí republikový turnaj byla v posledních letech výsadou dvou hráčů – Jana Koukala, který získal 18 titulů a Daniela Mekbiba, který vyhrál poslední tři tituly. Solnický ale bude muset prorazit obzvlášť těžký blok. „Je tady osm hráčů, které se chtějí porvat minimálně o semifinále. Bude to letos opravdu hodně náročné,“ dodal hráč z ostravského sportovního centra Fajne, který zde trénuje po boku Viktora Byrtuse. Kromě Mekbiba usiluje o titul také Martin Švec, rovněž hráč světové stovky.

Solnický nabíral formu na zahraničních turnajích, po určité době konečně mohl odcestovat do jiné země za squashem. Během září byl v Rakousku a také ve Skotsku. V obou turnajích se dostal do čtvrtfinále. „Během koronavirové pauzy jsme hodně zamakali na fyzičce. Nejdříve jsme nabírali sílu, pak jsme ji přetahovali do rychlosti a stability. Ta je velice důležitá, když u míče nestojím stabilně, tak nezahraji úder dobře. Myslím, že mi to prospělo,“ pochvaloval si Solnický, rodák z Opavy.

Právě na turnaji ve Skotsku mu místní a zkušený komentátor řekl, že mu dynamickým pohybem připomíná Koukala. „To mě celkem překvapilo, možná na tom pravdy něco bude. On hrál hodně na hlavu, navíc má skvělý pohyb.“ Právě Koukal se na MČR ve squashi opět přihlásil. I když nikdo pořádně neví, v jaké formě přicestuje, Solnický k němu chová stále respekt. „Každý rok se říká, že už nemůže dosáhnout na velké výsledky, ale vloni se dostal až do finále. Sice netrénuje, ale zkušenosti pořád má. Soupeře se snaží rozebrat hlavně psychicky, ale s tím by si minimálně ta první čtyřka měla poradit. Když si to hráč nepřipustí, tak se to dá zvládnout.“

Zápasy na mistrovství republiky budou také streamovaná, finálový den se bude přenášet na webu ČT sport a od semifinále budou živé přenosy s komentářem.