Squashový talent chce republikový titul. Byrtus se zaměřil na psychiku

Nejen, že se mezi dospělými rozkoukává, Byrtus už sbírá důležité body a výhry. Během září si zahrál poprvé v kariéře turnaj PSA v USA, kde se dostal do druhého kola. Ve Skotsku si dokonce zahrál čtvrtfinále. „Vyplatilo se, že i když jsem končil v juniorské kategorii, tak jsem se zaměřil na turnaje pro dospělé. Proto ten přesun nebyl tak náročný, nebyl to náraz na zem,“ dodal Byrtus. „Každým uhraným kolem na turnajích PSA se chci zlepšovat a hrát s lepšími hráči. Progres jde dobrým směrem.“

Byrtus je na kurtech známý tím, že je velmi šikovný a občas soupeře překvapí nečekaným úderem. V současné době se však zaměřuje také na psychiku a mentální přípravu. „Důležité je se před každou výměnou uklidnit, neřešit rozhodnutí rozhodčích. Nerozházet se věcmi, které jsou za námi. Nevracet se k věcem, které neovlivním. Na tohle se teď zaměřuji,“ dodal Byrtus, který se velmi těší na mistrovství republiky v Ostravě. „Loňský šampionát byl za poslední dobu z nejpodařenějších. Byl jsem zklamaný, že jsem se nedostal dál, ale prohrál jsem s Jakubem Solnickým. Teď bych rád, abychom se potkali ve finále.“

A to rozhodně možné je, protože pro Byrtuse byl los příznivý. Jeho jméno se ocitlo v horní části pavouka, takže v semifinále může narazit na Daniela Mekbiba, prvního nasazeného hráče a obhájce titulu. Solnický hraje v dolní části. „Tomu, kdo to tak vylosoval, tak dám sladkou tyčinku,“ smál se Byrtus.

Během roku ale nebyly pouze optimistické události, kvůli koronavirové pandemii se v loňské sezóně nemohla uspořádat řada turnajů. Kvůli tomu neměli žádný příjem peněz. „Vím už o pár lidech, kteří se v nové sezoně nepřihlásili na turnaj a rozhodli se skončit. Myslím, že se jedná o desítky hráčů, co ukončí kariéru kvůli tomu. Doba byla dost těžká. Hráče z nižších pozic nepodpořila světová organizace, to nás česká asociace podporovala a zorganizovala několik turnajů. Za to jim patří velký dík,“ tvrdil Byrtus.