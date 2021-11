Společný „trénink“ hvězdných olympioniků na Strahově

„Pracuje se mi s nimi dobře, jsou to v naprosté většině případů velmi milí a skromní lidé. Navíc je pro ně specifické, že umí velmi dobře pracovat se svým tělem a chápou tak moje požadavky,“ doplňuje jeden z nejznámějších českých fotografů.

„Času teď před zimní olympiádou není mnoho, ale i tak jsem moc ráda, že jsem si v nabité přípravě našla čas a mohla se potkat s ostatními členy UA family,“ zmiňuje rychlobruslařka Martina Sáblíková, která se právě teď chystá na svoji již pátou zimní olympiádu.

Všechny výše zmíněné sportovce spojuje nejen účast na několika olympijských hrách, ale i skutečnost, že patří mezi ambasadory americké sportovní značky Under Armour. Globálně se tak připojují k takovým jménům, jako je profesionální boxer Anthony Joshua, basketbalista Stephen Curry či závodník F1 Mick Schumacher.

Setkání na Strahovské vyhlídce nebylo jen běžným portrétním focením. Tyto české sportovní hvězdy se zde sešly, aby otestovaly a nafotily nejnovější kolekci Under Armour Rush ColdGear, díky které si zamilujete sportování venku, a to i v zimě. Extra měkký, pružný a prodyšný materiál ColdGear poskytuje maximální volnost pohybu a zároveň skvělé zateplení. Technologie UA Rush pomáhá s návratem tělesné energie a podporuje výkon a rychlejší regeneraci. Cílem je, aby všem sportovcům, nejen těm profesionálním, nic nebránilo vyběhnout ven, dobít energii a podpořit tak imunitní systém tréningem i při nízkých teplotách.

„Under Armour má poměrně precizně specifikovaný styl výstupů. Zadání bylo, aby fotky nepůsobily uměle a stylizovaně. My jsme měli velké štěstí na výběr lokace. A počasí nám také přálo. Když nám zrovna nesvítilo slunce, použili jsme pouze jeden světelný zdroj, tak abychom se co nejvíce přiblížili reálné atmosféře,“ popisuje průběh focení Třeštík. Závěrem pak dodává, že on je z výsledku upřímně nadšený.

„Tomáš Třeštík patří ke špičce v oblasti fotografie, stejně jako naši ambasadoři. patří k nejlepším českým sportovcům,“ říká Pavel Hynek, Country Manager značky Under Armour pro Českou a Slovenskou republiku, a dodává: „Under Armour je značka, která pomáhá sportovcům zlepšovat se. Naše lokální zastoupení této progresivní sportovní značky se snaží proto pomáhat i českým sportovcům vítězit. Jen z olympiády v Tokiu přivezli námi podporovaní čeští sportovci čtyři medaile,“ dodává.

„Kolekci Under Armour RUSH jsem si velmi oblíbil při své jarní přípravě, takže jsem se těšil, jaké kousky najdu v podzimní a zimní kolekci. Je skvělé vědět, že máte výbavu, která vám pomáhá dosahovat vašich cílů,“ říká ke spolupráci s americkou sportovní značkou judista Lukáš Krpálek.

Nejlepší český rychlostní kanoista Josef Dostál si strahovské focení velmi užil a hned si zajistil pokračování. „Domluvili jsme se s Tomášem, že si k němu přijdu udělat pověstnou balkonovku, tak se moc těším,“ dodal dvoumetrový Under Armour ambasador.