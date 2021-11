Profesionální turnaj ve squashi v Brně ovládli hlavní favorité

První nasazená Whitlock vstoupila do zápasu velmi dobře, když vyhrála první dva sety. Jenže poté ve své výkonnosti trochu povolila, čehož využila francouzská soupeřka. Alves získala následující dva sety a šlo se do páté sady. V něm vedla 2:1 na body a v další výměně běžela k levé stěně zahrát bekhendový úder. Po jeho odehrání hodně zakřičela a skácela se k zemi, Ihned si svlékla ponožku a zula botu na levé noze. Francouzská squashistka se pak rozhodla nepokračovat.

Pro squashistku z Walesu se tak jednalo o osmnáctý turnajový triumf. „Jsem šťastná za titul, ale také smutná z toho, že se soupeřka zranila. Doufám, že se dá dohromady a bude připravená na další turnaj v příštím víkendu,“ prohlásila Whitlock, která byla v kariéře nejvýše na 12. místě. „Byla jsem moc ráda, že jsem se dostala do finále a že jsem se pak v průběhu zápasu dokázala vrátit zpět a vyrovnat na 2:2 na sety. Bohužel jsem po doběhu cítila velkou bolest na chodidle. Zkoušela jsem to, ale nešlo pokračovat,“ vysvětlila Francouzka Alves.

To finálový duel mužů ve Squash Viktorii Brno byl jednoznačnější. První dva sety ovládl Nicolas Mueller. Jeho soupeř a krajan Dimitri Steinmann sice ve třetím setu 5:3, ale poté pokazil dobře rozehranou výměnu, zahodil vztekle raketu a od té doby se mu tolik nedařilo, několikrát zbytečně zkazil. Mueller tak získal 11. turnajový triumf. „Jsem nadšený, že se mi zde podařilo vyhrát. Sice se jednalo o výhru tři nula na sety, ale nebylo to vůbec lehké. Byl to velmi hezký zápas,“ dodal Mueller.