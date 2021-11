Brno bylo skvělé, pochvalovali si turnaj profesionální squashisté

Poprvé se v Brně konal profesionální squashový turnaj pod hlavičkou PSA. A jednalo se rovnou o nejlépe obsazený v historii Česka. Vždyť na kurtech Squash Viktorie Brno bojovalo několik hráčů z první světové padesátky. Celková dotace akce činila 40 tisíc dolarů, tedy přes 880 tisíc korun. Brněnští pořadatelé zvládli vše bravurně, špičkoví hráči si organizaci pochvalovali. „Byl to velmi dobrý turnaj, skvělá zkušenost pro mě,“ tvrdila celková vítězka Emily Whitlock z Walesu.

Komfort pro profesionální hráče spočíval například v tom, že měli přímý odvoz z kurtů na hotel, v klubu byl pak pro ně k dispozici fyzioterapeut. Zahraniční squashisté nechtěli poznávat pouze zdejší kurty, řada z nich vyrazila také do centra. „Jak se přesně prosím vyslovuje Brno? Aha, s důrazným r,“ usmála se Whitlock, která ve finále porazila francouzskou squashistku Mellisu Alves „Líbilo se mi zde. Snad se sem zase vrátím, brzo. Byla jsem se podívat na Náměstí Svobody. Bylo to hezké, mám ráda evropská města.“

Švýcar Nicolas Mueller si rovněž pochvaloval organizaci Czech Open v Brně. „Vše bylo na výborné úrovni, hotel rovněž pěkný. Úžasný týden,“ dodal vítěz, který si ve finále poradil s reprezentačním kolegou Dimitri Steinmannem. „Bohužel jsem neměl moc čas navštívit náměstí a samotné centrum města. Přesouvám se na další turnaj do Malajsie. Zkusím se na to zaměřit příště.“

Oba zároveň potvrdili, že český squash roste a má jednoznačné výsledky. „Když jsem byla juniorkou, tak český tým byl vždycky dobrý. Znám samozřejmě Annu Serme,“ tvrdila Whitlock, která byla v kariéře nejvýše na 12. místě. To Mueller má větší zkušenost s českými hráči. „Máte skvělé juniory, kteří se vždycky dokázali dostat do finále nebo semifinále turnajů. Děláte v tom výbornou práci,“ tvrdil švýcarský squashista, který rovněž pochválil hráče, kteří hrají za Squash Viktorii Brno. „Daniel Mekbib se může dostat do top 50 světa, je velmi nebezpečný. Dobrým hráčem je také Martin Švec. Znám také Viktora Byrtuse. Máte velmi dobré hráče pro budoucnost.“

To ale není všechno, profesionální squash bude k vidění ještě letos v Praze a v Ostravě. Brno ale nastavilo v pořádáním významných turnajů laťku vysoko. „Organizátor Roman Švec má zkušenosti se světovým squashem, ví moc dobře, jak mají vypadat turnaje pro profesionály. A bylo to vidět. Hráči si všechno pochvalovali,“ prohlásil Tomáš Fořter, generální sekretář České asociace squashe. „Koncem listopadu a začátku prosince bude hostit Strahov podobnou akci, Ostrava se už rovněž připravuje. Jsme moc rádi, že nás v pořádání mezinárodních turnajů podpořila Národní sportovní agentura. Pro rozvoj našeho sportu je to úžasná příležitost.“