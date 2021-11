Na mezinárodním turnaji na Strahově pokračují tři čeští squashisté

Do čtvrtfinále mezinárodního pražského turnaje na Strahově se dostala trojice českých squashistů. Ve Czech Pro Series V pokračuje David Zeman, ale také nasazení Jakub Solnický a Daniel Mekbib, kteří potvrdili své pozice. Ve středu je však čeká velká šichta proti zahraničním soupeřům. „Chtěl bych rozhodně do semifinále,“ prohlásil Solnický. Čtvrtfinálový program profesionální akce PSA Challenger Tour začíná ve středu od 17:00.

Nejméně náročný postup zaznamenal David Zeman, kterému v průběhu zápasu skrečoval Viktor Byrtus. „Bohužel se ozval znovu kotník a musel jsem odstoupit,“ dodal Byrtus. Domácí Zeman se tak střetne s prvním nasazeným Benjaminem Aubertem z Francie, který na světovém žebříčku drží 60. místo. Pikantní a očekávaný duel se čekal hned po něm. Jakub Solnický v něm vyzval Marka Panáčka, se kterým prohrál v semifinále mistrovství republiky v Ostravě.

„Byl jsem před tím zápasem trochu nervózní, ale zároveň se také těšil. To, co Marek předvedl na republice, bylo ohromující a nenechalo mě to v klidu ani tentokrát. Připravil jsem se, snad i trochu poučil,“ popisoval Solnický, který si s Panáčkem poradil ve třech setech. A to přitom první dvě sady byly vyrovnané. „Trochu jsem možná zapracoval na výšce balonu na přední stěně a tím se pokusil zrychlit hru. Mára zahrál výborně, ale cítil jsem, že na konci každého setu jsem ještě trochu dokázal zrychlit.“

Jeho slova potvrdil také Panáček. „Od začátku zápasu jsme nasadili vysoké tempo a snažili se jeden druhého dostat pod tlak. Tohle se dařilo více Kubovi a díky tomu dokázal zejména první dva sety získat pro sebe. Skvěle se na zápas připravil, byl precizní a sebevědomý. Byl lepším hráčem a zaslouženě vyhrál,“ dodal Panáček, objev domácí squashové scény.

Solnického čeká ve čtvrtfinále Robert Downer z Anglie. „S ním jsem v úterý prohrál na extralize, i když jsem měl dva mečboly,“ tvrdil Solnický. V dalším utkání si poradil Daniel Mekbib s Ondřejem Uherkou a ve čtvrtfinále narazí na Kolumbijce Juana Camila Vargase. Naopak do dalšího kola se nedostal Martin Švec, který prohrál s Peterem Creedem z Walesu.