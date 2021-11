Boxlakrosovou liga čeká finále. Šrámy a boule jsou v každém zápase, říká Pešek

Byl předurčen k lakrosovým úspěchům. Dominik Pešek je několikanásobný domácí mistr ve fieldlakrosu a v boxlakrosu. Vyrůstal v Radotíne, tři ulice od hřiště. Jeho rodiče byli reprezentanti, jeho sestra rovněž vrcholově hraje. Navíc má velké zkušenosti ze zahraničí, konkrétně z Kanady. Rovněž nebude chybět ve víkendovém Final Four, kde bude chtít s týmem LC Custodes Radotín vybojovat titul. „Nechci, aby to znělo arogantně, ale vyhrát je pro nás malý cíl. Chceme dominantně zvítězit,“ dodal Pešek, který má aktuálně nejlepší individuální statistiky.

Boxlakros patří k nejdrsnějším kolektivním sportům. Proběhne kolem vás hráč a nemůžete ho dostihnout? Tak ho sekněte… Třeba přes ruku. Nebo do něj narazte. „Vážné zranění jsou výjimkou, náhody z nedopatření. Něco se trefí, zlomí se ruka. To se děje jednou za několik sezon,“ popisuje zkušený lakrosový hráč Pešek. Ovšem menší šrámy neschází po každém odehraném utkání. „Drobných zranění typu odřenin a boulí je dost. Stane se, když vás někdo švihne tyčí na kost. To je asi po každém utkání, ale ke větším zraněním nedochází.“

Běžet po hřišti s lakroskou je tak obrovským adrenalinem. A vyhledávanou chvílí například pro bývalé hokejisty. „Jde tu o rychlost, šikovnost a mrštnost. A nebát se kontaktu,“ dodal Pešek, který má velké zkušenosti ze zahraničí. „Byl jsem třikrát v Kanadě – v Torontu na střední škole, pak v Britské Kolumbii ve Viktorii v nejvyšší juniorské soutěži v Kanadě. A poté v Halifaxu, kde jsem hrál seniorskou kategorii B.“

Sám Pešek ví, co lakros nejvíce potřebuje – propagaci v médiích a větší pozornost, aby nalákal nové hráče. A to se přesně bude dít. „Profesionální kanadsko-americká liga se domluvila s televizemi jako ESPN, že budou celosvětově pokrývat lakros. To je významný signál,“ tvrdil Pešek, který se už těší na víkendové Final Four boxlakrosové ligy. To bude přenášeno živě na sociálních sítích a na youtubových kanálech. Do bitev v prvním prosincovém víkendu zasáhnou týmy LC Custodes Radotín, LCC Wolves Radotín, LC Pardubice a SK Lacrosse Jižní Město. Velkým favoritem je prvně zmiňovaný celek, který vyhrál všechny své zápasy.

Právě Pešek v letošní sezoně boxklakrosové ligy dal 29 gólů a 28 asistencí, celkem má na svém kontě 57 bodů, čímž je ve statistikách nejlepší hráč. „Máme v našem týmu hodně šikovných útočníků s vysokými individuálními schopnostmi. Zároveň jsme se zaměřili na obranu, kde máme nový systém,“ dodal Pešek. Final Four začne 4. prosince v Radotíně, který je v Česku považován za hlavní město lakrosu. Favorit LC Custodes vyzvou hráči z Jižního Města, ve druhém semifinále Wolves Radotín pak LC Pardubice. Akce se uskuteční za aktuálních epidemiologických opatření, pro diváky budou připraveny vyhřívané tribuny.