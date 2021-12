Drsné souboje budou v každé vteřině! Boxlakrosové Final Four začíná

Svátek tvrdých soubojů a rychlých střel je tady! O víkendu se uskuteční v Radotíně Final Four domácí boxlakrosové ligy. Diváci se mohou těšit na vyhřívané tribuny, světelné a pyro efekty. Patronem finále bude známý multisportovec Jakub Kohák. O titul se utkají oba radotínské celky – Custodes a Wolves, tým Jižního Města a mužstvo z Pardubic. Sobotní semifinálový program se uskuteční od 12:00, nedělní finále odstartuje v 16:30. „Je to lakrosové winter clasic, jedna z nejatraktivnějších akcí v rámci našeho sportu,“ prohlásil Adam Šerpán, generální manažer NBLL.

Pořadatelé Final Four už zakryli radotínské hřiště plachtou. Odkryjí ho až těsně před začátkem sobotních zápasů. Do nich nastoupí největší favorité z LC Custodes Radotín, kteří v letošním ročníku domácí ligy ani jednou neprohráli, proti SK Lacrosse Jižní Město. Ti obsadili čtvrté místo se třemi výhrami a 11 body. „Rádi bychom ve Final Four vybojovali alespoň celkovou třetí příčku,“ vyhlásil Pavel Došlý, hrající trenér Jižního Města. Sám však ví, jak náročné to bude, vždyť Custodes vstřelili v deseti zápasech 240 gólů.

V lize je ve statistikách nejlepší Dominik Pešek, který předvedl 29 gólů a 28 asistencí, celkem má na svém kontě 57 bodů. „Nechci, aby to znělo arogantně, ale na nic jiného než titul nemyslíme. Chceme vyhrát, a to dominantně,“ prohlásil Pešek z Custodes. „V Radotíně odvádějí dobrou práci. Podařilo se jim odchody starších hráčů nahradit těmi mladšími. Tohle se bohužel některým týmům nedaří. Dlouhodobě porážet je trochu nereálné, nemají slabiny,“ konstatoval Došlý, který patří k nejzkušenějším hráčům boxlakrosu. Ve svých 41letech dělá hrajícího trenéra. Navíc působil dvě sezony v Kanadě. „Lakros patří k velmi atraktivním sportům, kontaktním. K soubojům dochází v každých pár vteřinách, není tam ani mezihra, ve které se všichni uklidní. Kvůli časovým limitům musíte rychle přes půlku a dostat se ke střele. Je to divácky hodně atraktivní,“ dodal Došlý.

Pokud si člověk v boxlakrosu nedá pozor, může dojít ke zranění. „Důležité jsou chrániče, které ale mladší hráči podceňují. Mají pocit, že jsou nezranitelní. Musí však hodně sedět, neklouzat. Mít je na ramenou, na loktech a rukách. A pohlídat si, aby tam nebyla mezera,“ popisoval Došlý, který během kariéry měl zlámané kůstky na rukou nebo operovaný prst. „Je to drsná hra vycházející z indiánských tradic. Vše je ale ve férovém duchu, ke zraněním dochází výjimečně,“ dodal Došlý z SK Lacrosse Jižní Město.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Pardubice a Wolves. Zápas začne v sobotu od 15:30. Diváci, kteří by se obávali, že jim bude zima, se bát nemusí – celý prostor tribun bude vybaven plynovými teplomety. Vstup do areálu bude umožněn pouze těm, kteří se prokážou dokončeným očkováním proti covidu-19 nebo předloží potvrzení o prodělání nemoci v posledních 180 dnech. Doprovodným programem budou exhibice mladších kategorií. Všechny čtyři zápasy budou rovněž k vidění také na youtubovém kanálu boxlakrosové ligy. Nejlepší hráči obdrží vybavení od partnera NBLL společnosti Kappa.