RunCzech uspořádal oblíbený běžecký závod na jihu Itálie.

Běhat v Česku během zimy. Dá se, ale na velké závodění to moc není. I proto se organizace RunCzech snaží připravovat závody přes toto období v zahraničí. Jedním z nich byla akce v italském Sorrentu, která se uskutečnila v prvním prosincovém týdnu. V programu byly závody pro rodiny a na 27 nebo 54 kilometrů. „Jednalo se o pátý ročník, který je organizovaný pod RunCzech. Celkem se zúčastnilo 1500 běžců, českých účastníků běželo kolem padesáti. V Itálii panují ideální běžecké podmínky, trasa vedla kolem moře v nádherném prostředí. V příštím roce budeme zase pořádat půlmaraton v centru Neapole,“ prohlásil Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.

Poptávka po zahraničních závodech roste, množí se dotazy od českých běžců ohledně akcích za hranicemi. A to zejména v zimním období, kdy běhání v mrazivých teplotách a mezi sněhem není zcela komfortní. „Před pěti lety jsme poprvé uspořádali závody v Itálii. Kdyby nebyla pandemie, RunCzech by pořádal závody třeba také v jiných zemích,“ prohlásil Carlo Capalbo.

Běžci rádi cestují a spojují kvalitní závody s turistikou. Právě Jižní Itálie se dostává do popředí jejich zájmu. Sorrento je jedno z nejznámějších míst. Běžci měli před sebou ostrov Capri, vpravo líbezné městečko Napoli se sopkou Vesuv a pak trasa vedla do kouzelného městečka Sorrento a Positano. „Pro běžce byla výzva překonat ultramaratonskou nebo panoramatickou vzdálenost na jedinečném místě. Navíc za svítání a v období Vánoc. Moc si to užili,“ dodal Capalbo, podle kterého je pořádání závodů v Itálii specifické.

„Italští běžci jsou zvyklí se registrovat těsně před závodem, opravdu jen pár dnů. V Česku to tak fungovalo kdysi dávno, teď se registrují třeba rok dopředu. Pro nás to znamená trochu náročnější plánování a produkci,“ dodal Capalbo z RunCzech. „Náš tým odcestoval na jih Itálie s předstihem, abychom zabezpečili hladký průběh. Je to taková malá olympiáda, musíme vše koordinovat s policií, zastavit dopravu, pracovat s městem a kraji.“

Další závod v Itálii proběhne v Neapoli v příštím roce na konci února. Registrace jsou už otevřené.