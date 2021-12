Hvězdy nejen z Tokia o Sportovce roku. Kdo může vyhrát a proč?

O tomhle titulu nerozhodují branky, body a vteřiny, ale i tak má velkou váhu. V hotelu Hilton Prague bude dnes vyhlášen Sportovec roku (PP ČT1, 21.50). Anketa Klubu sportovních novinářů, kterou už 25 let organizuje agentura BPA. Padesátka elitních českých sportovců pro Sport Magazín za svého krále už vybrala judistu Lukáše Krpálka. Hrdinu těžké váhy vyzývají mimo jiné i čtyři další olympijští šampioni z Tokia. V čele s tenisovou kometou Barborou Krejčíkovou.

Další z velkých favoritů. Krpálek se stal jednou z globálních hvězd olympiády v Tokiu, když ve slavném Budókanu vyhrál turnaj v těžké váze. Stal se tak prvním mužem historie, který má olympijské zlato z polotěžké i těžké váhy. Už jen to ho staví mezi legendy celých dějin sportu jemné cesty. Judu se v Česku nevěnuje tolik lidí jako třeba fotbalu či tenisu, na druhou stranu sdružuje mezinárodní federace IJF 207 států. Je to globální sport a Krpálek je jeho hrdinou.

V době, kdy patřil Jaromír Jágr v Pittsburghu mezi nejlepší hokejisty NHL, byl v Atlantě na své první olympiádě. O celé čtvrtstoletí později přijel do Tokia na své šesté Hry a v trapu se dostal až do finálového rozstřelu jak z Divokého západu proti kamarádovi Jiřímu Liptákovi. Nakonec prohrál, ale ke slavnému upršenému zlatu z Pekingu přidal olympijské stříbro. A při finále Světového poháru parťákovi porážku vrátil.

Možná vypadá zvláštně, že je Krejčíková v elitní desítce hned dvakrát, vše je ale podle pravidel. Ve Sportovci roku se už od časů sourozenců Romanových (vítězové v roce 1962) či bratrů Pospíšilů (vítězové 1979) řadí páry do hlavní kategorie společně s individuálními sportovci. Krejčíková se Siniakovou už spolu byly v top ten v roce 2018. Letos si zasloužily nominaci olympijským zlatem z Tokia, vyhrály také Roland Garros, Turnaj mistryň a sezonu končí jako vládkyně žebříčku, Siniaková je první, Krejčíková druhá.

Na lyžařském světovém šampionátu v Cortině d´Ampezzo to Ledecká rozbalila naplno a hned ve dvou rychlostních disciplínách bojovala o medaili. V super-G ji scházelo šest setin, ve sjezdu sedm a byla z toho dvě čtvrtá místa. Byla o to cennější, že přišla po vážném pádu v Crans Montaně. Ledecká navíc vyhrála sjezd ve Svatém Antonu, v Crans Montaně byla před nehodou druhá. Novou sezonu na prkně zahájila opět v Cortině jubilejním dvacátým vítězstvím ve snowboardovém Světovém poháru.

JIŘÍ LIPTÁK (sportovní střelba)

V olympijském finále trapu to v Tokiu vypadalo jako na českém poháru. Po padesáti střelách se do závěrečného rozstřelu dostal s Liptákem ještě jeho reprezentační parťák David Kostelecký. V sedmé sérii však minul a Lipták mohl slavit. Byl to historický den české sportovní střelby, oba medailisty navíc trénuje Petr Hrdlička, olympijský šampion v trapu z roku 1992. Lipták zažil úžasnou sezonu, získal v ní i stříbra na mistrovství Evropy a ve finále Světového poháru.