Nezapomenutelné momenty roku: Olympijská zlata, Schick i bomby jak...

Lukáš Krpálek patří mezi největší hrdiny olympijských her v Tokiu. Ve slavné hala Budókan se stal prvním judistou historie, který po zisku zlaté medaile z polotěžké váhy vyhrál olympiádu i ve váze těžké.

Vzkaz Evy Samkové po návratu do Prahy: Jdu den po dni

Už sama olympijská kvalifikace se jevila jako nesplnitelná mise, zvlášť pak poté, co v semifinále proti domácí Kanadě našlapané hráči z NBA ztratili Češi v poslední minutě desetibodový náskok. Jenže 2 sekundy před koncem prodloužení rozhodl kapitán Tomáš Satoranský těžkou střelou o desku.

Od fanoušků to schytala, když použila chráněný žebříček a z olympijské nominace vystrnadila Karolínu Muchovou. Tenhle tah se ale Markétě Vondroušové ohromně vyplatil. V Tokiu vyřadila i domácí hrdinku Naomi Ósakaovou a urvala singlové stříbro.

Nejvýš nasazený pár potvrdil v olympijském Tokiu roli favoritek. Ale byla to šichta. Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou přežily tři tuhé bitvy v supertiebreacích a pak si na krk pověsily zlaté medaile. Jako první Češky v olympijských dějinách.

Jakožto úřadující mistr světa i vítěz SP byl vodní slalomář Jiří Prskavec jasným favoritem a s touto rolí se na OH v Tokiu skvěle popasoval. Když už po ceremoniálu svíral zlatou medaili, byla v jeho očích vidět radost toho malého kluka, který si ji kdysi tak přál.

Hrdinové Lipták s Kosteleckým jsou už doma. Slavili až do rána a s doutníky v ruce

Střelecká finále na OH bývají napínavá, což potom když v něm o zlato v trapu bojují dva Češi, dva kamarádi z Moravy. Tím šťastnějším byl nakonec brokař Jiří Lipták, druhé místo ale Davida Kosteleckého, olympijského vítěze z Pekingu 2008, vůbec nemrzelo.

Minulou sezony by museli biatlonisté označit za neúspěšnou, nebýt skvělého výkonu Markéty Davidové na MS. Ačkoliv před ním v závodech na pódiové umístění nedosáhla, ve vytrvalostním závodu v Pokljuce vše klaplo, jak mělo, a odvezla si překvapivé zlato.

SESTŘIH zápasu Procházka vs. Reyes: podívejte se na klíčové momenty

Naskočil teprve do druhého zápasu v UFC, přesto si vybojoval možnost utkat se v příštím roce o titul. Jiří Procházka dokázal něco, co se ještě před několika měsíci zdálo nemožné, navíc stylově. Dominicka Reyese uzemnil loktem z otočky, který aspiruje také na KO roku.

Češi si můžou zamilovat Schicka. Hraje o angažmá a slušelo by mu Španělsko?

Česko, respektive jeho útočník Patrik Schick, zase jednou obletěl celý svět. Nádhernou ranou přibližně z půli hřiště jistil výhru 2:0 nad Skotskem a tím dobrý vstup národního týmu do EURO.

Tohle byl rok Patrika Schicka, on byl nejvýraznějším českým hráčem 2021. Nejen díky výkonům na EURO, válel i za Leverkusen v bundeslize. Třeba když čtyřmi trefami sundal Fürth.

iSport podcast: Investice do West Hamu? Je za ní vášeň i prestiž. A co Sparta?

Majitel Sparty, mediálních titulů a podnikatel v dalších odvětví se rozhodl pro obrovský životní krok – vstup do Premier League, za miliardy převzal 27 procent West Hamu.

V polovině května dal svou desátou branku v Premier League v sezoně, což žádný Čech dosud nedokázal, o necelé dva týdny ho vedení soutěže zařadilo do hlasování o nejlepšího hráče ročníku.

Byla to jízda, která docela připomínala tu z jara 2019, i tehdy došla Slavia až do čtvrtfinále Evropské ligy. Jaro začala vyřazením respektovaného účastníka Premier League Leicesteru.

Hurá, chtělo by se říct, člověk, který se měl nejhrubší měrou podílet na ovlivňování zápasů v Česku napříč soutěžemi, je už pryč z tuzemského fotbalu. Jeho duch tu ale stále přetrvává, mějme se na pozoru.

Antonín Barák slaví se spoluhráčem Adrienem Tamezem branku do sítě Empoli

Nikdo neodehrál v nejvyšší soutěži od rozpadu federace víc zápasů než on – věčně mladý 38letý Milan Petržela. Záložník Slovácka se navíc netají, že by rád překonal i československý rekord Jaroslava Šilhavého.

Abyste vyhráli NHL, musíte v play off vyhrát 16 zápasů. Je to těžká mise, Janu Ruttovi s Ondřejem Palátem se ale povedla podruhé v řadě.

Pešánův rozkol českého hokeje

Po MS do 20 let se šéftrenér pustil do klubů, že svaz nemůže dělat víc. Natřel útočníka Teplého za chabou morálku. Bylo z toho největší dusno v českém hokeji.