Rychle na start! RunCzech otvírá registrace pro oblíbené pražské závody

Ikonické záběry tisíců běžců na Karlově mostě za zvuku symfonické básně Vltava po dvou letech opět obletí svět. Vždyť momenty z Volkswagen Maratonu se obvykle odvysílají ve 131 zemích s certifikovaným dosahem přes 700 milionů diváků. Praha tak opět dostane významnou globální pozornost. „Vnímáme, že je obrovský hlad po zdravém aktivním pohybu a cestování. To je něco, co v současné době všichni potřebujeme. Pořádání maratonu v Praze můžeme brát také jako symbolický start k návratu do normálu,“ dodal primátor Prahy Zdeněk Hřib. „Samozřejmě se budeme řídit podle aktuálních nařízení vlády. Vše budeme průběžně aktualizovat na našem webu,“ dodal Carlo Capalbo z RunCzech.

Registrující z roku 2020 dostali automatickou možnost se přednostně přihlásit také v tomto roce. Organizátoři každého běžce kontaktovali. Kapacita pro nové se však uvolnila. „Pražské závody byly vyprodané z předešlých let, část registrací se ale uvolnila. Zájemci budou muset být opravdu rychlí. Kapacita na tuto oblíbenou událost byla vždycky omezená, nemáme možnost počty startujících navýšit,“ tvrdil Capalbo. „Podle ohlasů ze sociálních sítí vidíme, že se k nám chystají také běžci z celé Evropy nebo z USA.“

Registrace na oblíbené pražské závody organizátoři přijímají od pondělí 14. února. V dubnu se uskuteční 1/2 Maraton Praha, v rámci víkendu se poběží také týmový 1/2 Maraton, Zdravotnický běh a Běh záchranných a bezpečnostních složek. V květnu pak běžecké nadšence čeká Volkswagen Maratonský víkend společně s dm rodinným během. Součástí toho bude Mistrovství České republiky v maratonu a finále juniorského maratonu. V červnu je pak v plánu Pražská štafeta v areálu Výstaviště v Holešovicích. V září pak bude v programu oblíbený Birell Grand Prix, tedy Birell Běh na 10 kilometrů a adidas Běh pro ženy 5 kilometrů.

Kromě toho se v letošním roce uskuteční Mattoni regionální závody v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Olomouci, v Ústí nad Labem a Mattoni Liberec Nature Run. „Zájem je velký, vyprodalo se zatím nad padesát procent kapacity,“ prohlásil Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.