RunCzech čeká organizace závodu v Itálii. Napoli City Half Marathon je zpět!

Tým Napoli Running, který spadá pod RunCzech, představí elitní zahraniční běžce, kteří dokáží zaběhnout půlmaraton pod hodinu, což je úctyhodný limit. Jména pro závod v Neapoli budou oznámena příští týden. Italský reprezentant Yemaneberhan Crippa, trénující nyní v Keni, by rád překonal italský národní rekord, který drží Eyob Faniel v čase 1:00:07, Siena 2021. „Nemůžu se dočkat, až poběžím v Neapoli. Určitě budu fyzicky připravený a chci si to pořádně užít. Vím, že je to velmi rychlý závod,“ řekl Crippa.

Crippovým soupeřem určitě bude Švýcar Julien Wanders, který momentálně trénuje na svůj první maraton v dubnu, očekáváný čas v Neapoli je asi 62 minut. „Těším se, až přijedu do Neapole běhat, protože miluji italskou kulturu. Navíc můj trenér Renato Canova je Ital, a o tomto závodě mluví v superlativech,“ dodal Wanders.

Co se týče závodu žen, Neapol čeká velmi vyrovnané pole těch nejlepších běžkyň z Itálie, Keni, Etiopie, Německa a Norska. Závod začíná v 9:00 hodin ráno v ulici J. F. Kennedyho, půlhodinová reportáž ze závodu bude vysílána celosvětově.

„Rádi v Neapoli pořádáme závody, je to skvělé město pro běhání. Datum jsme vybrali již tradičně na konci února a doufáme v ideální počasí a v hojnou návštěvnost, protože Neapol má co nabídnout. Mohl by to být jeden z nejnapínavějších závodů v Itálii za poslední roky,“ poznamenal Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.