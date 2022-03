Sen o olympiádě. Lakrosistka Fišerová touží po Los Angeles 2028

Ačkoli před týdnem oslavila teprve patnácté narozeniny, její plány jsou už nyní smělé. „Ráda bych se zúčastnila olympiády a mistrovství světa,“ líčí česká lakrosistka Markéta Fišerová. První je stále nejistý. Odvětví, jehož kořeny sahají k severoamerickým indiánům, už v programu her bylo, ovšem naposledy v roce 1948. „Hrát by se mělo zase v Los Angeles 2028,“ vysvětluje největší domácí talent. Chcete důkaz? Sympatická teenegerka si svůj druhý cíl nejspíše splní už v červnu na světovém šampionátu v Marylandu. „Do USA odletí šest středopolařek, v širší nominaci nás je devět,“ objasňuje.

S lakrosem začínala ve čtyřech letech. Mohli za to rodiče a o čtyři roky starší bratr. „Je to můj vzor. Chodila jsem s ním na tréninky. Jsem soutěživý člověk, chtěla jsem ho dohnat a být jako on,“ přiznává Markéta. Tuhle touhu v sobě stále nosí. Aby také ne, když Jan Fišer získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy U20 ve field lakrosu a nyní studuje v zámoří.

Zase „nesvádějme“ vše na sourozence. Markéta označí lakros za lásku na první pohled a svůj život. „Vždycky jsem milovala týmové sporty. Nikdy v nich nevíte, co se v nejbližší chvíli stane. Celý zápas se může otočit v několika vteřinách,“ vypráví nadšeně. Lakros je prý hlavně o výbušnosti. „Musíte umět rychle přepínat v hlavě. Je o bleskovém myšlení a reakci,“ míní Fišerová, jež se z pozice útočnice přesunula mezi středopolařky. „Mým úkolem je bránit míček a přenášet ho do útoku. Snažím se dávat i góly. Nejvšestrannější post, to mi vyhovuje,“ podtrhává.

Favoritkami mistrovství světa budou Američanky. Na stupně vítězů by měly dosáhnout i Britky a Kanaďanky. Češky zahájí akci v pozici čtvrtého týmu Evropy. „Máme velikou šanci dostat se do top desítky. Už to, že jsme se kvalifikovaly, je pecka,“ dá Markéta průchod emocím. Na palubě letadla nechce chybět. „Šance jsou, ale nebudu se tím stresovat. Je tady hromada holek, které jsou lepší než já,” uvádí skromně. „Budu šťastná, když se do nominace dostanu.“

Věc může mít i další háček. U Fišerových totiž existuje jasná dohoda. „Vzdělání je na prvním místě,“ objasňuje Markéta. „Pokud mám vyznamenání, mohu si v podstatě dělat, co chci a rodiče mě v tom podporují. Kdyby nebylo, lakros musí jít stranou,“ popisuje posluchačka kvarty Gymnázia Voděradská, která je přes náročný program vynikající studentkou. „Každý den se učím a dělám něco k lakrosu, třeba jen individuálně. Máme dva klubové tréninky týdně, jeden reprezentační, od dubna přibude druhý. Do toho zápasy,” vypočítává dívka, která je ráda, když se večer svalí na postel. „A asi do minuty usnu,“ culí se.

Všechno to nasazení stojí za to. Vidina olympiády je lákavá. „V roce 2028 mi bude jednadvacet. To je ideální lakrosový věk,“ říká Fišerová. Přípravu na hry by mohla mít ideální. „Rodiče mě chtějí poslat studovat do USA. Mně se tahle myšlenka líbí čím dál více. Lakros je tam na vynikající úrovni. Chtěla bych se dostat na školu, kde bych se zdokonalila v mém sportu,“ prozradí česká naděje svou cestu.