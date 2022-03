Těším se, až se vyspím ve vlastní posteli, říká Choupenitch

Šermíř Alex Choupenitch se v sobotu 26. března poprvé od loňské tokijské olympiády představí před českými fanoušky. Konkrétně v hale svého brněnského mateřského klubu, ve které se uskuteční mezinárodní turnaj Sokol Cup. Pro bronzového medailistu ze zmíněných japonských her bude turnaj speciální v tom, že se před ním vyspí ve vlastní posteli. “Je super, že se ráno vzbudím a půjdu na turnaj,” připomíná Choupenitch, že tráví drtivou většinu času v zahraničí.

Teď konkurence přijede za českým reprezentantem. “Bude tady přes sedmdesát šermířů ze zahraničí, takže to bude největší český turnaj s mezinárodní účastí. Navíc mi to zapadá do přípravy na Světový pohár v Bělehradě. Nejlepší ale je, že si zašermuju na domácí půdě,” těší se brněnský rodák.

Sokol Cup se v minulých dvou letech kvůli koronavirovým opatřením nekonal. “I proto bych chtěl všechny pozvat. Bude k vidění parádní šerm a taky je to jedna z mála příležitostí, kdy mohou vidět v Česku nejen mě, ale právě i zahraniční šermíře,” dodává sedmadvacetiletý fleretista.

Datum 26. března 2022, Hala míčových sportů Sokola Brno (Kounicova 20), turnaj začíná od 9.30.