Badmintonisté Mendrek s Králem vezou z Polska bronz. Teď chtějí do Koreje!

Čeká je ostré období. Badmintonisté Adam Mendrek a Ondřej Král se připravují na dubnový evropský šampionát, výhledově pak na Evropské hry a kvalifikaci na olympijské hry. Hned v úvodu letošního roku se jim však zadařilo! V polském Arłamówě se čeští deblisté poprvé v kariéře probojovali na stupně vítězů na turnaji kategorie International Challenge. Třetím místem si navíc připsali velkou porci bodů do světového žebříčku. „Je to pro nás další posun. Teď to budeme mít divoké, rádi bychom se totiž dostali na světový okruh do Koreje,“ vyhlásil Mendrek.