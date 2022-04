Lakrosovou reprezentaci čeká kvalifikace na MS. Češi sází zejména na útok

Čeští lakrosoví reprezentanti odcestovali na kvalifikaci o mistrovství světa. Od pondělí se v Polsku rozehraje turnaj ve field lakrosu o postup na světový šampionát, který se uskuteční v roce 2023 v USA. A Češi si věří na postup. „Je to pro nás obrovská motivace dostat se na MS. Věříme, že se to podaří. Máme jedny z nejtalentovanějších hráčů a naší výhodou paradoxně je fakt, že hrají hodně boxlakros,“ prohlásil Brian Witmer, americký trenér českého týmu. Ve Wroclawi se Češi střetnou s Norskem, Portugalskem, Polskem a Řeckem. Na šampionát postoupí automaticky první dva týmy.

Bude to svátek lakrosu a česká reprezentace u něj nechce rozhodně chybět. Mistrovství světa se přesunulo z Los Angeles do San Diega a čeká se pompézní sportovní událost. Vždyť v USA je lakros populárním sportem, existuje zde profesionální liga nebo se hraje na nejprestižnějších amerických univerzitách. „Většinou jsme světový šampionát hráli a rozhodně nechceme o tuto pozici přijít,“ tvrdil Jakub Kos, obránce českého lakrosového týmu. „Myslím si, že bychom měli postoupit z prvních dvou míst. Pokud skončíme na třetím, čekalo by nás rozhodující utkání o postup se soupeřem z jiné tabulky.“

Jaké jsou nejsilnější stránky českých hráčů? Hledají se hlavně v útoku. „Umíme vyzrát na brankáře, máme velmi šikovné útočníky, volíme neotřelé řešení situací. Tím se vymykáme běžné taktice ve field lakrosu,“ prozradil Kos. Důvodem tohoto tvrzení je boxlakros. V něm jsou totiž Češi v Evropě jedni z nejlepších. A dovednosti v tomto sportu je možné uplatit také ve fieldu. „Dobří hráči se uplatní v jakékoliv verzi lakrosu. Oproti jiným zemí v Evropě jsme hráli ligu a trénovali jsme. Momentálně máme skvělou herní formu. Nevěřím, že by tohle mohlo říci mnoho jiných týmů,“ dodal Witmer.

Čeští lakrosoví hráči rozehrají kvalifikační turnaj v pondělí proti Norsku. „To je jednoznačně naší největší výzvou, jde opravdu o skutečného soupeře a tvrdého protivníka. Zahrajeme si také proti Řecku, které nemá v lakrosové komunitě zrovna dobrou pověst. Myslím, že na soupisce budou mít hodně hráčů z Ameriky, takže také oni by mohli být výzvou. Proti Polsku hrajeme často a jen velmi zřídka polské týmy porazí české. Kvůli výhodě domácího hřiště to bude o něco těžší,“ hodnotil protivníky trenér Witmer.

Cílem českého týmu je postoupit z prvních dvou míst a potvrdit pozici jednoho z nejsilnějších evropských týmů. „Naším stylem je hrát s velmi vysokým rizikem, prosazovat se v útoku. Naše šance se kvalifikovat do USA se mi moc líbí, věříme si,“ dodal trenér Witmer.