Národní boxlakrosová liga se rozrůstá o týmy Vídně, Berlína a Zbraslavi.

37. ročník Národní boxlakrosové ligy bude nadupaný! Celkem do něj zasáhne devět týmů. Kromě českých také slovenské, rakouské a německé. Titul bude obhajovat LC Custodes z Radotína. „Poprvé v historii budeme mít týmy z celkem čtyř zemí. Navíc všechny celky mají šanci na ty nejvyšší příčky,“ prohlásil Adam Šerpán, generální manažer NBLL. První zápasy se rozehrají o víkendu 7. a 8. května. Základní část se 72 zápasy se bude hrát v květnu, červnu, září, říjnu a v listopadu. Začátkem prosince se uskuteční velkolepé Final 4.

Na svém kontě mají 15 titulů, v minulém roce jednoznačně dominovali, když ve finále nastříleli přes 30 gólů. Jenže letos to budou mít boxlakrosoví vládci LC Custodes složitější. Do ligy vtrhnou týmy Spreewölfe Berlin, Lakros Zbraslav a Vienna Monarchs. A rozhodně nechtějí být jen do počtu. „Vídeňský tým je složený z hráčů z celého Rakouska. Účast v NBLL je pro ně cestou, jak pozvednout lakros v celé zemi. Vedení ligy je této myšlence nápomocno a podpoří vznik a postupné zapojení dalších týmů nejen právě z Rakouska,“ dodal Šerpán z Českého svazu mužského lakrosu.

Osmnáct zápasů základní části bude nabídnuto přímým přenosem s anglickým komentářem, Final 4 se pak bude přenášet komplet celé. A je možné, že se do něho dostane třeba berlínský tým. „Pro NBLL je to významný moment, protože se jedná o první německý tým v historii ligy. Disponují výborně atleticky připravenými hráči. Určitě mohou zásadně zamíchat kartami dosavadní situace v lize,“ prozradil Šerpán.

Atraktivním týmem bude bezpochyby i Lakros Zbraslav. „Ta bude složená z mladých nadějných českých hráčů a zkušených krajánků z USA a Kanady,“ poodhaluje Šerpán.

Ligovou sezónu protne letní pauza, jejímiž vrcholy budou ME v boxlakrosu v Hanoveru a MS ve fieldlakrosu U21 v Limericku. Dalšími týmy v NBLL budou tradiční LCC Wolves, SK Lacrosse Jižní Město, LC Pardubice, TJ Malešice a Bratislava Bats.