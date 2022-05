Badmintonové bitvy v Brně: rozhodne se o extraligovém titulu smíšených týmů

Jeden z badmintonových vrcholů roku je tady! V brněnské hale Slatina se od soboty rozhoří zápasy extraligy smíšených týmů. Do final four se probojovaly BK 1973 Benátky nad Jizerou, SK STAVOS Brno Slatina, BA Plzeň a Sokol Radotín Meteor Praha. Sobotní den vyplní semifinálové duely, v neděli je pak na programu finále. Kromě české špičky dorazí také řada hráčů ze zahraničí. „Věřím, že naši fanoušci, kteří chodí pravidelně na extraligové zápasy, přijdou v co nejvyšším počtu a překonáme rekord návštěvy z roku 2010, kdy do Kampusu v Brně přišlo 450 diváků,“ prohlásil Ladislav Vorel z domácího brněnského týmu.