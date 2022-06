Elitní koloběžkář Zelinka předvede v Karlových Varech speciální trik

Na neobyčejnou atmosféru plnou adrenalinu zvou organizátoři PODMOL Brothers MOTIVATION show. V hale KV Areny budou už v sobotu 18. června večer létat profesionálové na motorce, kole a také na koloběžce. A právě na ní vyrazí Richard Zelinka – světový šampion a influencer. Jeho triky s koloběžkou sledují na sociálních sítích desítky tisíc lidí. A nyní budou mít mimořádnou šanci vidět je naživo. „V Česku téměř nevystupuji. Už je to dva a půl roku, co se show plánuje. Očekávám, že bude skvělá,“ líčí nadšeně Zelinka. Poslední vstupenky najdete v obvyklých předprodejích na Ticketmasters.cz.

Podobná akce si žádá speciální trik. O jakou lahůdku půjde, ale Zelinka neprozradí. „Určitě to bude něco speciálního, naznačil bych tři rotace. Skok, který můžete vidět jen ve finále velkých světových závodů,“ popisuje 21letý borec, který neskrývá, že půjde o pořádně nebezpečný let. „Megarampa je sama o sobě hodně náročná, pro koloběžku jde o velký skok. Je totiž stavěná do parku a má malá kolečka. A dělat tři různé spiny do strany nebo přes hlavu je dost nebezpečné,” neskrývá sportovec, který se ve vzduchu orientuje po paměti.

Na sklonku roku se v Německu připojil k cirkusu, což pro něj byla velká zkušenost. Show měl na programu každý večer. „Přišlo mi, že tam zakrním. Na druhou stranu jsem dostal do života řád a naučil jsem se disciplíně,“ dodal elitní koloběžkář, který se těší na show v Karlových Varech. „Naše show se pečlivě a dlouho připravuje. Všichni jsme nahecovaní na jediný večer. Kvůli tomu můžeme předvést ty nejlepší triky,“ zdůrazňuje.

Zelinka už měsíc doma pilně trénuje. Nejméně dvě hodiny denně jezdí na stejné megarampě a piluje každý detail – odraz i dopad. „Kdo přijde, uvidí jedinečnou show, na které budou motorky, kola i koloběžky. Jsou tu Gladiator Games pro motorky, menší show pro koloběžky a kola, ale nikdy ne dohromady,“ vyzdvihuje Richard.„Vím, že motorky vypadají mnohem více crazy. Roztočit to na koloběžce a udělat obrovský dojem, mě motivuje,“ zakončuje světový šampión. PODMOL Brothers MOTIVATION show vypukne v KV Areně v sobotu 18. června od 18 hodin.