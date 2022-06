Badmintonový klub z Benátek bojuje na evropském šampionátu. Na úvod přehrál Litevce

Perfektní vstup do mistrovství Evropy klubů předvedl český zástupce z Benátek nad Jizerou. Jednoznačná převaha v singlech a čtyřhře žen, výborně zvládnuté třísetové bitvy v mixu a v mužském deblu. Znamenalo to pohodové vítězství 5:0 nad litevským celkem z Panevežysu. Takový byl první den z českého pohledu v severovýchodním Polsku.

„Litevský celek je pro nás velkou neznámou,“ konstatoval před turnajem prezident benáteckého klubu Petr Martinec. Družstvo z pátého největšího města v Litvě přivezlo slabší singlisty z této pobaltské země. Na druhé straně Vyacheslav Yakovlev s Polinou Tkach patří k solidním ukrajinským badminonistům, což bylo vidět v párových utkáních, která přinesla vyrovnaný průběh.

Právě ukrajinský mix ve službách litevského šampióna pořádně zatopil dvojici Steven Stallwood, Helina Rüütel, kteří zvítězili až ve třetím setu 21:18. Podobně dramatický průběh měla pak i čtyřhra mužů, ve které znovu řádil především Yakovlev, když ve dvojici s Edgarasem Slusnysem dostal znovu do třetího setu Stallwooda, tentokrát po boku Cristiana Savina. Ani v téhle koncovce ale litevský celek neuspěl, a tak si nakonec jediný český zástupce v Bialystoku připsal pohodové vítězství 5:0.

„Jsme rádi, že jsme úvodní duel šampionátu zvládli. Především mix a čtyřhřa mužů byly hodně dramatické záležitosti, ale koncovky jsme zvládli, což bylo důležité. Premiérové vítězství si v benáteckých barvách připsal Milan Dratva. Zítra nás čeká tým BH, na který se chceme připravit " říkal těsně po utkání Cristian Savin, který si v úvodním duelu zapsal hned dvě výhry.

Ve středečním programu nastoupí středočeské družstvo opět od 16 hodin. Tentokrát se představí proti zmíněnému islandskému celku BH. Dle výsledků prvního utkání a také podle jmen, které má ostrovní celek na soupisce, by neměl mít několikanásobný český mistr sebemenší problém, jakékoliv jiné vítězství než 5:0 by bylo překvapením. To hlavní ze skupinového programu přijde na řadu až ve čtvrtek, když na Milana Dratvu a spol. bude čekat polský tým Suwalski KB Litpol. Ten má na soupisce například člena elitní stovky žebříčku BWF Danylo Bosniuka nebo ještě výše postavenou, další Ukrajinku Marii Ulitinu.

V polském Bialystoku startuje celek BK 1973 Benátky nad Jizerou v sestavě Milan Dratva, Helina Rüütel, Steven Stallwood, Kateřina Zuzáková, Agnes Körösi a Cristian Savin.