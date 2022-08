Úspěch českého badmintonu. Mendrek prodloužil smlouvu s německými šampiony

Badmintonista Adam Mendrek prožívá zlaté časy. Na sklonku loňské sezony triumfoval v deblu na mistrovství republiky a navíc s Wipperfeldem slavil titul. Tým německých šampionů si jeho služeb váží, nabídl proto rodákovi z Českého Těšína nový kontrakt. „Beru to jako ocenění mojí práce a motivaci do té další,“ uvedl Mendrek a poodhalil, že si během ročníku vydělá v bundeslize částku v řádech statisíců. „V klubu máme navíc absolutní servis, maséry, fyzio... Vše funguje jako profesionální organizace,“ doplnil 26letý reprezentant, který nyní veškerou energii nasměroval k srpnovému světovému šampionátu v Japonsku.

Zprávy o tom, že má vedení 1. BC Wipperfeld nadále zájem o služby jednoho z nejlepších českých badmintonistů, prosakovaly už na jaře. „Tušil jsem to od března. Bavil jsem se s hlavním manažerem a s generálním sponzorem. Oba mě mají rádi. Vědí, že jsem týmový hráč,“ líčil Adam. Sám měl o pokračování eminentní zájem. Kdo by také nechtěl nastupovat bok po boku s hvězdami kalibru Markuse Lamsfusse či Marvina Seidela. „Klub je plný skvělých lidí i hráčů, od kterých se stále učím. Baví mě i vše okolo – společné tréninky nebo večeře. Moc se těším na další sezonu. Rozhodně budeme usilovat o obhajobu,“ zdůraznil borec, jenž hájí barvy oddílu ze severního Porýní už tři roky a poprvé dosáhl na zlato.

Což byla vážně událost. „Tým byl přijatý na radnici a slavilo se do časných ranních hodin,“ popisoval Mendrek. Už tak nabitý kádr se prý ještě zkvalitní. „Budeme doplněni o další dva skvělé singlisty, skutečné hvězdy – jednoho muže a jednu ženu,“ sdělil. O tom, že by snad svým chlebodárcům doporučil další Čechy, neuvažoval. „I kdybych sebevíc chtěl, tak dostat se do našeho celku je prakticky nemožné. Měl jsem obrovské štěstí, že jsem přišel v době, kdy klub ještě nebyl ve špičce,“ přiznal.

Na přelomu června a července si Adam dopřál desetidenní volno. „Byla to paráda. Naprosté nicnedělání u Jadranu,“ usmál se. Poté začal přípravu v Brně. „Jednalo se čistě o kondiční složku, aby se tělo dostalo zpátky do sportovního režimu,“ ozřejmil badmintonista. V pondělí 18. července vyrazili společně s deblovým parťákem Ondřejem Králem do Madridu. Pobyt v národním tréninkovém centru, v němž se ve stejnou dobu připravovala i olympijská vítězka Carolina Marínová, jim zajistil španělský trenér české juniorské reprezentace Oscar Martínez. „Poučné a inspirativní. Bylo to moc fajn,“ děkoval za oba.

Do Tokia na mistrovství světa odletí česká výprava 18. srpna. Poslední týdny před šampionátem stráví úspěšná dvojice v Praze. „Veškerá příprava už směřuje k tomuto vrcholu. Doufáme, že v Japonsku budeme mít štěstí na los a předvedeme se tam v nejlepším světle,“ dodal odhodlaně Mendrek.