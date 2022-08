Předseda softbalu Waage byl zvolen do vedení světové federace pálkovacích sportů

Předseda České softbalové asociace Gabriel Waage byl zvolen do nejužšího sedmičlenného vedení Světové konfederace baseballu a softbalu (WBSC) • Jan Beneš (ČSA

Předseda České softbalové asociace Gabriel Waage byl zvolen do nejužšího sedmičlenného vedení Světové konfederace baseballu a softbalu (WBSC). Zkušený funkcionář porazil ve volbách na červencovém kongresu bývalou olympioničku a předsedkyni venezuelského výboru Maríu Sotoovou. Do vedení federace se dostal jako první Čech.

"Je to vyústění mé dlouhodobé práce. Deset let jsem vedl evropský softbal a dvacet let ten český. Chtěl bych se věnovat rozšiřování pálkovacích sportů v Jižní Americe nebo Africe a dál zlepšovat podmínky pro náš sport v Evropě," uvedl v tiskové zprávě Waage.

Na poli sportovní diplomacie jde o jeden z nejvyšších postů pro českého zástupce. Světová federace se vedle předsedů, místopředsedů a ekonoma skládá ze zástupců za baseball a za softbal. Tuto pozici nyní obsadil právě Waage.

"Takhle vysoko žádný Evropan ještě nikdy nebyl. Setkávat se tam budu s lidmi, kteří rozhodují o všech profesionálních soutěžích, například také o MLB nebo mistrovství světa," řekl Waage, který dlouhodobě působí ve vedení evropského softbalu.

"V Evropě se nám podařilo udělat ze softbalu stabilní kolektivní sport. Jako Česko v něm patříme mezi elitu, z evropských šampionátů přivážíme medaile a zároveň je také úspěšně pořádáme," řekl Waage.

Za hlavní cíl si dal získat pro baseball a softbal pevné místo na olympijských hrách. Oba sporty totiž budou na příští olympiádě v Paříži v roce 2024 chybět. "Tady musíme všichni vyvinout maximální úsilí a pracovat na tom na všech možných frontách," dodal Waage, který bude chtít pálkovací sporty také rozšiřovat do dalších oblastí světa.