Chce šéfovat Svazu zápasu: Impulz byl vybrakovaný účet. MMA je jiný sport

Zatímco bojovníci MMA se v Česku těší čím dál vyšší popularitě, Svaz zápasu se v posledních měsících snaží o holé přežití. Několikamilionová zpronevěra totiž vysála z rozpočtu téměř veškeré finance. Cestu z krizové situace chce najít bývalý reprezentant Robert Mazouch (48). „Není to nějaká one man show, je za tím celý tým lidí. Rádi bychom vychovali zápasníky a zápasnice, kteří získají medaile na šampionátech nebo olympijských hrách,“ vypráví v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz o dlouholetých vizích.

V mládí úspěšně reprezentoval, dokonce usiloval o účast na Hrách v Sydney 2000. Teď stojí v čele firmy zabývající se finančními technologiemi, láska ke sportu ale nevyprchala. I proto se Robert Mazouch rozhodl kandidovat na post předsedy Svazu zápasu ČR. „Do roku 2000 to bylo v Olympu Praha moje zaměstnání, pak jsem si řekl, že bude dobré podívat se na svět i mimo zápasnickou žíněnku. Po 22 letech se snažím vrátit,“ líčí.

Roberz Mazouch (48) Narodil se v Ostravě, kde byl zápasníkem Baníku. V 19 se přesunul do Olympu Praha. Úspěchy: dvě 4. místa na MS (do 16 a do 18 let), mezi seniory 11. na ME a 14. na MS, mnohonásobný mistr republiky Vystudoval magisterské studium na FTVS a MBA program na UNYP. Pracuje jako jednatel, pro Českou republiku v Global Payments.

Co bylo tím hlavním impulzem?

„Problém, který nastal před tři čtvrtě rokem. Tehdy se kolegové ve výkonném výboru Tomáš Douda (pověřený řízením Svazu zápasu ČR) a Láďa Šnelly (1. místopředseda) rozhodli, že se zápas pokusí zachránit. Já jsem se jim snažil pomoci v oblasti peněz a bankovnictví. Vrátil jsem se do zápasnické komunity a po různých diskuzích jsme došli k tomu, že chceme, aby se zápas zvedl. Ekonomicky je totiž na dně a v ostatních oblastech rozhodně není na výsluní.“

Narážíte na trestný čin, kterým byla zpronevěra a vyvedené miliony pracovníkem svazu. Účet byl tehdy úplně prázdný...

„Pořád to šetří policie. Předpokládáme, že to nějak vyšetří, ale peníze (několik milionů korun) se asi nepodaří dostat zpátky, jsou pryč. Udělal to někdo, kdo byl s tím sportem spojený třicet let, byla tam maximální důvěra. Bylo to asi zkratkovité jednání a na svazu nezafungovaly základní kontrolní mechanismy.“

Byl to velký šok pro zápasnickou komunitu?

„Všichni zápasníci byli šokovaní a strašně zklamaní. Zápas je malý sport s mnoha nadšenci a najednou jste přišili úplně o všechno. Kdyby se to právě pánům Doudovi a Šnellymu nepodařilo zprocesovat, abychom zůstali bezdlužní, měli bychom právní problém a už bychom si nesáhli na dotace. Tím by byl zápas pohřben. Každopádně to nemůže fungovat tak, aby jeden člověk měl možnost udělat takový problém.“

To byl jeden z velkých problémů na svazu. Ale asi nebyl jediný, že?