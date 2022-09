Rekordy a nejlepší letošní časy. Birell Grand Prix Praha láká na skvělé běžecké výkony.

Celkem 43 elitních běžců a 14 závodnic se zúčastní večerního Birell Grand Prix Praha. Z toho 11 z nich zaběhlo deset kilometrů ve městě pod 28 minut. „V letošním roce je nejlepším výkonem na trati čas 26:49 minut, který předvedl Uganďan ve francouzském Cannes. Rádi bychom ho překonali,“ prohlásil Matouš Pail z RunCzech, který se stará o profesionální atlety. Světový rekord pak drží Keňan Kipruto časem 26:24 minut. „Na sobotní závod jsem připraven, v Praze jsem startoval v roce 2017, to byl můj první závod. Rád se sem vracím,“ dodal Kipruto. „Budu se snažit předvést svůj nejlepší čas. Je hlavně důležité, aby nefoukalo.“

Favoritkou mezi ženami na deseti kilometrech je Keňanka Irine Chepet Cheptai. „Mým cílem je běžet kolem třiceti minut a chtěla bych i níže. V roce 2017 jsem tu byla čtvrtá, teď pomýšlím na lepší umístění,“ dodala Cheptai, která se letos účastnila v Praze také Sportisimo 1/2Maratonu Praha. „Ten závod byl kvůli mrazivým podmínkám hodně drsný. V sobotu očekávám úplně jiné teploty.“ Nejlepší letošní ženský výkon na 10 kilometrech má hodnotu 29:14 minut. O skvělý výsledek nebude bohužel usilovat zkušená Eva Vrabcová Nývltová, která se potýká s Covid-19 a z Birell Grand Prix Praha tak musela odstoupit.

Nejlepší domácí závodnicí by tak mohla být Tereza Hrochová s nejlepším časem 34:37 minut. „Mezinárodní konkurence je hodně velká, do předních příček Češi asi moc nepromluví. V posledních týdnech jsem absolvovala dva maratony, ještě to není zcela vyladěné. Ale věřím, že mě atmosféra vyhecuje,“ dodala Hrochová. Na skvělé jarní výkony chce navázat Jiří Homoláč, který má maximum 29:37 minut. „Chtěl bych si držet tempo pod tři minuty na kilometr a uvidíme, jak to dopadne,“ tvrdil elitní domácí atlet. „Běží se furt naplno, občas to vypadá, že to na desítce přepálíme a pak jen do cíle tuhneme. Ale snad to nebude v sobotu ten případ. Je to světový závod s hvězdami a chci na něm uspět.“

Kromě afrických a českých vytrvalců se předvedou na Birell Grand Prix Praha také další skvělí evropští běžci. Vždyť Portugalec Samuel Vila Barata pomýšlí na národní rekord. „Je možné, že v sobotu padne portugalský nejlepší čas, jenž je 37 let starý. Anebo jiný evropský rekord. V Praze budou rychlí vytrvalci také z Belgie, Dánska nebo z Austrálie,“ vypočítával Matouš Pail z RunCzech.

Závod odstartuje a poběží primátor

Do oblíbené noční „desítky“ vyrazí tisícovky běžeckých nadšenců, mezi nimi také pražský primátor Zdeněk Hřib. Ten Birell Běh na 10 km rovněž odstartuje. „Rozhodl jsem se k tomuto kroku na začátku července, kdy jsem po dovolené zjistil, že musím se sebou začít něco dělat. Má práce je totiž sedavější. Můj výsledný čas se bude pohybovat v jiných číslech než u elitních atletů,“ dodal s úsměvem Hřib, podle kterého je důležité, aby sportovní akce byly součástí Prahy. „Běžecké závody navíc podporují turismus, což je v dnešní době velmi důležité.“

Kromě něho z Náměstí Republiky odstartuje také Jiří Ježek, ambasador týmu Birell. „Spousta lidí z mého okolí poběží. Je to závod s nádhernou atmosférou v centru Prahy, obrovské lákadlo pro začínající běžce,“ dodal úspěšný paralympijský sportovec. Na startu bude také Heřman Volf, předseda hlavního charitativního partnera závodu Cesta za snem. Už od 18:00 je na programu Birell Grand Prix Praha adidas Běh pro ženy 5 kilometrů. Na oba závody, které se vrací po tříleté odmlce způsobené restrikcemi v boji proti covidu, je volných ještě posledních pár míst (více na www.runczech.com).