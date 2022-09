Ferrari mezi závody. Na půlmaraton dorazí i boxerské hvězdy Bytyqi a Konečný

Na tenhle půlmaraton dlouho nezapomenete. Kvůli rovinatému profilu se mu přezdívá "Ferrari mezi závody", a je přímo stvořený k vytvoření osobního rekordu. A také si na něm můžete poměřit síly s opravdovými hvězdami, i když třeba nepatří do běžeckého světa. Asi největšími z 3000 českých i zahraničních nadšenců, kteří se v sobotu v Ústí nad Labem zúčastní Mattoni 1/2Maratonu, budou boxeři Fabiana Bytyqi a Lukáš Konečný. „Chceme skončit do dvacátého místa,“ stanovuje cíle Konečný.

Dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa 1997 a 1999 Bytyqi trénuje. Nyní však vytvoří rovnocenný pár a vyrazí na 2Run – štafetu na 10 a 11,0975 kilometru. „Dva týdny po sobě jsem dal padesátku. Tělo si musí odpočinout,“ vysvětluje 44letý kouč, proč si nezaběhne půlmaraton. O něm uvažovala i jeho svěřenkyně. „Nakonec všechno pojmeme zážitkově, což si závod v mém rodném městě zaslouží,“ líčí 26letá mistryně světa organizace WBC v minimuší váze.

S běháním je to u ní trochu složitější. „Nikdy se na něj netěším. Když se ovšem rozeběhnu, je to fajn. Pokud dosáhnu dobrého času, je to skvělé. Pokud splním běžeckou výzvu, jsem nadšená,“ popisuje s dovětkem, že za vším stojí trenér. „Stanoví metu a já ji plním. Čím jsem starší, tím je to pro mě jednodušší. Popravdě: sama bych běhat nezačala,“ neskrývá půvabná blondýnka, kterou ve světě boxu překřtili na „Andělskou pěst“.

Konečný je propagátorem běhání u profesionálů i amatérů. Přestože kariéru ukončil v dubnu 2013, stále se udržuje ve vynikající kondici. „Běh je téměř nejpřirozenějším pohybem člověka. Boxerovi pomáhá především ve fázi shazování váhy. Dá se říct, že my boxeři se docela naběháme,“ směje se rodák z Brna, jenž Česko reprezentoval na olympiádě v Sydney. Jeho běžecké rekordy budí respekt. „Půlmaraton jsem zvládl za 1,5 hodiny, desítku okolo 39 minut. Ale už jsou bohužel hodně vousaté,“ vypravuje. Nyní se specializuje na extrémní vzdálenosti. „Nedávno jsem se pokoušel uběhnout 100 kilometrů. Bohužel jsem to nedal. Pětadvacet mi chybí, výzva zůstává,“ zdůrazňuje.

V tomto ohledu je Bytyqi dále. „Mým rekordem je 115 km na jeden zátah. Časy si nevybavuji, spíš vzdálenosti. Baví mě extrémy,“ sděluje a jedním dechem dodává, že to v sobotu nechce Konečnému pokazit. „Zvýšenou zodpovědnost cítím. Trenér má lepší časy. Kvůli němu se více vyhecuji,“ slibuje. Slogan „zúčastnit se“ profesionálním sportovcům zkrátka nic neříká. „Zná ho, ale hlava mi ho nepovolí. Chci běžet rychle. Navíc to Fabianě nesmím zkazit,“ přizná i Konečný pocit zodpovědnosti. Fiaska se však neobává. „Na tak krátké vzdálenosti by se nemělo nic stát. I kdyby mi došlo, tak to urvu hlavou,“ říká.

Hlavní je, že Bytyqi „nedošlo“ na sklonku července v kosovském Uroševacu, kde v boxmači s Mexičankou Elizabethou Lópezovou uhájila pás profesionální mistryně světa. „Jak na to vzpomínám? Ráda,“ culí se. Příští zápas zatím stanovený není. „Něco by se mělo konat na přelomu října a listopadu. Každopádně zůstávám v přípravě, a jakmile se dozvím termín a soupeřku, tak se do toho obuji zostra,“ vzkazuje fanouškům. Ti nedočkaví se na ni mohou přijít podívat už v sobotu do Ústí nad Labem, kde je v 11 hodin na programu další zastavení populárního RunCzechu.