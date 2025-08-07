ONLINE: Baník - Austria Vídeň 2:1. Gól do šatny! Po trefě Kohúta ještě do půle otáčí Buchta
Stále mají šanci si po 16 letech zahrát hlavní fázi evropského poháru, tentokrát už ale nesmí zaváhat. Fotbalisté Baníku Ostrava se po neúspěšném boji o Evropskou ligu s Legií Varšavou vydávají na honbu za postupem do Konferenční ligy. Ve 3. předkole stojí týmu kouče Pavla Hapala v cestě Austria Vídeň. Do úvodního duelu s rakouským soupeřem nastupují v čele s uzdraveným Michalem Kohútem v základní sestavě. Po zranění je fit také Christián Frýdek, jenž zůstal zatím na lavičce. ONLINE přenos utkání sledujte od 18.30 na iSportu.