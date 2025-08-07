Předplatné

ONLINE: Baník - Austria Vídeň 2:1. Gól do šatny! Po trefě Kohúta ještě do půle otáčí Buchta

Ostravští fotbalisté se radují z úvodní branky odvety proti Legii, o kterou se postaral Erik Prekop
Ostravští fotbalisté se radují z úvodní branky odvety proti Legii, o kterou se postaral Erik PrekopZdroj: ČTK / Pryček Vladimír
Zraněný Filip Kubala z Baníku
Fotbalisté Baníku před odvetou 2. předkola Evropské ligy na hřišti Legie Varšava
Konferenční liga
Stále mají šanci si po 16 letech zahrát hlavní fázi evropského poháru, tentokrát už ale nesmí zaváhat. Fotbalisté Baníku Ostrava se po neúspěšném boji o Evropskou ligu s Legií Varšavou vydávají na honbu za postupem do Konferenční ligy. Ve 3. předkole stojí týmu kouče Pavla Hapala v cestě Austria Vídeň. Do úvodního duelu s rakouským soupeřem nastupují v čele s uzdraveným Michalem Kohútem v základní sestavě. Po zranění je fit také Christián Frýdek, jenž zůstal zatím na lavičce. ONLINE přenos utkání sledujte od 18.30 na iSportu.

