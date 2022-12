Skvělé výkony badmintonistů Mendreka s Králem! V Salvadoru se dostali do finále

Do turnaje vstupovali jako druhý nasazený pár, na cestě do finále porazili domácí hráče, poté soupeře z Brazílie a ze Španělska. V něm nastoupili proti Kanaďanům, které porazili v Mexiku v prvním kole. Jenže oproti předchozímu duelu se z toho stala velká bitva. První set Mendrek s Králem prohráli 19:21. Druhý vyhráli, ve třetím pak nestačili poměrem 18:21.

„Je to škoda, mohli jsme zvítězit ve dvou setech, kdybychom byli více odvážní v těch klíčových situacích. Mrzí mě, že jsme nenavázali na zlatou medaili z předchozího týdne, chyběl opravdu kousek,“ dodal Mendrek. Společně s Králem ale mají výbornou bilanci ze třech turnajů v Jižní Americe. „Na druhou stranu, jihoamerická tour se nám povedla, máme kompletní medailovou sbírku a potřebné body do světového žebříčku. To byl cíl a s tím spojené i odehrát co nejvíce zápasů.“

V následujícím dnu odlétají zpátky do Česka. Od 15. do 18. prosince je čeká kvalifikace na ME družstev ve Skotsku, kde nastoupí proti Lucembursku a Skotsku.