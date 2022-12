Krpálek končí sezonu, už vyhlíží body pro LOH. Proč nedal výš Procházku?

Krpálek má za sebou sezonu plnou zdravotních problémů. Vše začalo už začátkem roku, kdy na něj v tréninku spadl francouzský pořízek Teddy Riner. Přišel o mistrovství Evropy a na světovém šampionátu vypadl ve třetím kole. Koncem roku se ale vrátil, v říjnu vyhrál Grand Slam v Abú Zabí a před dvěma týdny postoupil do semifinále Grand Slamu v Tokiu, kde pak ale kvůli zranění nenastoupil do soubje s Japoncem Hjogou Otou. A další zápas už letos nepřidá.

„Nakonec jsme se rozhodli, že předčasně ukončíme sezonu, turnaje Masters se nezúčastním kvůli problémům, které mě teď doprovází s tříslem,“ vysvětlil Krpálek. „Budu se dávat zdravotně do pořádku a budu se připravovat na další turnaje, které mě čekají začátkem roku 2023. Co se týče zranění, tahle sezona pro mě nebyla optimální. Poslední měsíc a půl jsem ale v sobě cítil drajv a sílu, která ve mně vždycky byla. Mrzí mě, že jsem nedotáhl Tokio do zdárného konce a následně i Masters. Ale zase je pro mě důležitý být zdravý a připravený na olympijskou kvalifikaci.“

Krpálek po návratu z Tokia absolvoval několik vyšetření, při nichž lékaři zjistili přesnou příčinu jeho potíží.

„Nejdřív řekli, že je to tříselná kýla. Potom z toho byla svalová kýla, ponatahované aduktory kyčelního kloubu. Rozhodně to není na to, abych na Masters startoval. Nicméně jsme to nechávali do poslední chvíle otevřené,“ líčil Krpálek. „Dneska jsme řekli definitivně, že by byla hloupost tam jet a případně si to víc dodělat. Budu se snažit maximálně uzdravit.“

Krpálkovi už začala olympijská kvalifikace pro Hry v Paříži a v příštím roce chce pokračovat ve sbírání důležitých bodů.

„První turnaj by měl být v půlce ledna v Portugalsku. Týden na to bude Grand Slam v Paříži,“ představil svůj program.

V příští sezoně pro něj bude hlavním vrcholem světový šampion v Dauhá, který se koná už v květnu. Evropský šampionát se koná v listopadu v Montpellieru.

„To jsou prioritní turnaje. Hlavním bude mistrovství světa, tam si chci zajistit co nejlepší výsledek, co nejvíc bodů. Rád bych byl na olympiádě nasazený,“ řekl Krpálek.

Loňský vítěz ankety Sportovec roku se tentokrát do desítky neprosadil. Dostal ale možnost zapojit se do hlasování sportovců, které tradičně pořádá Sport Magazín. Za vítězku vybral sněhovou obojživelnici Ester Ledeckou. Světového šampiona UFC Jiřího Procházku dal na sedmé místo.

„Ester ukázala, že si to zaslouží vyhrát. Vyhrála olympijské hry, byla pátá v lyžování. I to beru jako obrovský výsledek,“ vysvětlil Krpálek. „Jirka je sportovec, kterého mám rád. Myslím si, že si zaslouží být v desítce sportovců. Výš jsem ho nedal z toho důvodu, že absolvoval v sezoně jen jeden zápas. Bylo by to neadekvátní k ostatním sportovcům, kteří absolvovali závodů více. Rozhodně má Jirka můj velký obdiv. On to ví, že si držíme palce. Proto jsem ho dal do desítky.“