Věděla jsem, že na to mám, říká Brzyszkowská. Překonala více než 30 let starý rekord

Stále teprve devatenáctiletá vrhačka Katrin Brzyszkowská, která od ledna nastoupí na americkou univerzitu Virginia Tech, vytvořila na halovém mítinku v Olomouci nový český juniorský rekord. Výkonem 16,62 centimetru překonala více než třicet let starý výkon Evy Čerňanové.

“V Olomouci je to jeden z mých nejoblíbenějších závodů, na kterým jezdím každý rok. Šla jsem do toho od začátku naplno, protože jsem věděla, že mám na to rekord překonat,” říká Brzyszkowská.

Svěřenkyně trenéra Vladimíra Lindovského předvedla rekordní pokus hned napoprvé. “Nenapadlo mě, že bych to zvládla hned prvním pokusem. Každopádně potom už mi šlo jen o to, abych výkon potvrdila. To se mi vlastně povedlo hned druhým pokusem, který mi naměřili úplně stejně,” pokračuje s úsměvem mladá atletka.

Mítink v Olomouci byl pro Brzyszkowskou na čas poslední závod v Česku. “Do USA odlétám 4. ledna, kde budu studovat na Virginia Tech University. Konkrétní zaměření jsem si ještě nevybrala, ale určitě to bude ekonomické zaměření,” vysvětluje atletka, která vyrůstala v klubu SSK Vítkovice.

Na Virginia Tech University se potká s další elitní atletkou z Moravskoslezského kraje Barborou Malíkovou, která je v USA druhým rokem. “Pokud bude něco potřebovat a bude to v mých silách, tak ji určitě pomůžu. Když jsem přiletěla na univerzitu, tak mi se zařizováním pomáhala Pavla Kuklová, která už v té době v USA byla,” vysvětluje Malíková.

A jak se Brzyszkowská těší na novou etapu? “Těším se fakt hodně, protože jsem člověk, který nevydrží dlouho na jednom místě. Těším se na změnu a zároveň jsem ráda, že má spolupráce s trenérem v Česku nekončí, protože se budu s ním připravovat přes léto,” dodává Brzyszkowská ohledně další spolupráce s trenérem Lindovským.