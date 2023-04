Daň jako tajemná hrozba. Sport řeší možné změny, hrozí výrazné zdražení

Diskuze o změnách v nastavení DPH zatím nejsou v oficiální poloze návrhu vlády, český sport se už ale připravuje na reálnou hrozbu, že se jeho finanční situace opět o něco zhorší. Podle analýz, které unikly do médií, mohou být vstupenky na sportovní akce z nejnižší desetiprocentní sazby přeřazeny do základní sazby ve výši 21 procent. „Budu apelovat na to, aby v nižší sazbě zůstalo provozování sportovišť,“ reagoval šéf NSA Ondřej Šebek.

Může to být další rána do bolavého místa. Český sport je dlouhodobě podfinancovaný a teď se rýsuje další pouštění žilou. Česká televize nedávno přišla s informacemi, že vláda zvažuje úpravy výběru daně z přidané hodnoty. V současnosti platí kromě základní sazby ve výši 21 procent snížené patnáctiprocentní a desetiprocentní sazby, kde se v roce 2020 v rámci covidových opatření ocitly i vstupenky na sportovní akce. Teď údajně ministr financí Zbyněk Stanjura navrhuje jen jednu sníženou sazbu ve výši 14 procent. Vstupenky na sport by se navíc měly vrátit do základní jedenadvacetiprocentní sazby.

„Jsou to souhrny všech opatření, které navrhuje Národní ekonomická rada vlády, a s kterými přišly jednotlivé koaliční strany. To všechno je souhrnný analytický materiál, nikoliv návrh toho, jak to má vypadat. O tom se vedou debaty,“ tvrdil o víkendu v Otázkách Václava Moravce ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Je ale jasné, že vláda kvůli konsolidaci státního rozpočtu na změnách pracuje, a podle Jurečky je začátkem května také oznámí. Sportovní prostředí se tak už na novinky připravuje.