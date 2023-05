Krpálkova finta: místo dvou večeří jedna, soupeři se smáli. Test už na MS

Bude to první velký test v nové éře šampiona juda Lukáše Krpálka. Tahání s pořízky těžké váhy ho fyzicky ničilo, takže od Silvestra bojuje ve své staré kategorii do 100 kilogramů. Příští týden se postaví nejlepší konkurenci na světovém šampionátu v Dauhá. A znovu si zkusí už skoro zapomenutou zkušenost – během devíti dní zhubnout devět kilo.

Guram Tušišvili se nemohl přestat smát. Nezdolného Gruzínce donutil Lukáš Krpálek ve finále olympijského turnaje k slzám. Teď se ale Tušišvili dobře bavil, když při vážení před turnajem v portugalské Almadě sledoval, jak se Krpálek změnil kvůli svému rozhodnutí jít o kategorii níž.

„Nejvíc, kdo se smál, byli kluci z těžké váhy. Na vážení za mnou přišel Guram Tušišvili a ten se tlemil ze všech nejvíc, jak vypadám, jak jsem vychrtlej,“ vzpomínal Krpálek s úsměvem.

Zraněními poznamenaný loňský rok už byl na dvojnásobného olympijského vítěze moc, a tak si ujasnil myšlenky, které mu létaly v hlavě od olympiády v Tokiu, a vrátil se do polotěžké váhy do 100 kilogramů. Výhody? Nemusí se tak dřít s obry. Nevýhody? Kilogramy musí dolů.

„Mám váhu kolem sto devíti kil. Schází mi nějakých devět kilo, mám devět dní. Kilo na den…“ vypočítával Krpálek lakonicky ve středu odpoledne ve své Judo academy ve sportovní aréně Rokytka v pražském Hloubětíně kruté počty před dnem D na světovém šampionátu v Dauhá, který ho čeká v pátek 12. května.

Krpálek má za sebou v nižší kategorii dva turnaje. Koncem ledna vybojoval v Almadě bronz, o týden později si na Grand slamu v Paříži zranil rameno. Od té doby se vyléčil a zvládnul důležité přípravné kempy v Gruzii a především v Japonsku, na univerzitě Nihon v Tokiu, kde se potýkal s téměř kompletní japonskou reprezentací, včetně nedávných kolegů z těžké váhy.

78 Na tolikátém místě světového žebříčku je Lukáš Krpálek

v kategorii do 100 kilogramů, kde závodí od ledna

„Závěrečná příprava v Japonsku probíhala stoprocentně dle předpokladů. Musím říct, že se mi pralo dobře. Na několika trénincích jsme měli japonskou reprezentaci, kde jsem mohl opravdu porovnat síly s těmi nejlepšími,“ hodnotil Krpálek. „Ze všech zápasů jsem měl skvělý pocit, doufám, že tomu tak bude i při mistrovství světa.“

Po změně kategorie Krpálkovi schází body v olympijské kvalifikaci a šampionát v Dauhá pro něj představuje možnost významně si vylepšit pozici. Navíc je jeho rozhodnutí prvotřídní událostí světového juda. Krpálek bude v Dauhá vrcholně sledovanou personou.

„Lukáš je ve světovém judu taková osobnost, že se všichni baví jeho přechody mezi váhovými kategoriemi,“ vysvětluje reprezentační trenér Petr Lacina. „Jeho praní mají rádi nejenom diváci, ale i závodníci. Hvězdný Teddy Riner si udělal na prvního apríla žertík, kdy zveřejnil na sociálních sítích zprávu, že zhubne do váhy sto kilogramů, že by taky chtěl dvakrát vyhrát zlato na olympijských hrách jako Lukáš Krpálek. Myslím, že je rád, že Lukáš už v těžké váze není…“

Jenomže Riner to myslel opravdu jako žert. Krpálek zato musí bez legrace tvrdě shazovat, aby mohl v Dauhá do závodu. Na požadovanou váhu se musí dostat do šestnácté hodiny odpolední den před svým turnajem.

Krpálek ani ve vyšší kategorii nenechal svou váhu nikdy ulétnout příliš nahoru, protože se pak necítil dobře. Hubnout ale přece jenom musí. Změnil kvůli tomu jídelníček, místo běžného pečiva například používá proteinový chleba. Ale musel hlavně omezit objem potravy.

„On dřív klidně spořádal dvě večeře. Teď si dá jednu a tím hubne,“ usmívá se Lacina.

Krpálek připustil, že v zimě mu druhé shazování v řadě před Grand slamem v Paříži moc nesedlo, ale bere svůj tvrdý režim s nadhledem.

„Dostal jsem obrovský impuls, že jsem šel do nové váhové kategorie. Je to pro mě velká motivace. Musím říct, že jsem to po té dlouhé sedmileté pauze nehubnutí a dopřávání si jídla, očekával trošičku horší. Kupodivu to šlo docela dobře,“ líčí Krpálek. „Na hubnutí se člověk tolik netěší, ale musí si tím projít.“

Krpálek už v judu vyhrál všechno. Teď je na startu nové éry. V Dauhá se střetne s elitou polotěžké váhy, která je plná mladých dynamických judistů. Prvním nasazeným je jednadvacetiletý Gruzínec Ilia Sulamanidze, s nímž Krpálek prohrál v semifinále turnaje v Almadě.

„Lukáš získal další chuť do tréninku a má obrovské zkušenosti. Trošku upravil stravování, snížil váhu a doslova ho to polilo živou vodou,“ chválí Lacina. „V nižší kategorii je rychlejší a dynamičtější. Lukáš si jede svoji jízdu, co jel vždycky. V tréninku potřebuje co nejvíc randori (tréninkových zápasů – pozn. red.). Byl vždycky hrozně pracovitý, ale teď dál studuje a nachází nové techniky.“

