Ondra se chystá na Letnou: Velký sen! S vypnutou hlavou se leze nejlíp

Lezecká stěna i mohutné montované tribuny už se na Letné zvedají k nebi. Už teď je to zajímavý pohled a bude to čím dál tím lepší. V neděli už dorazí mistři stavěči, aby nejlepším světovým lezcům nachystali pokud možno co nejvykutálenější bouldery. Velký závod uprostřed velkého města bude pro světové lezení přelomovým. „Moc se těším,“ říká Ondra.

Právě sedíme uvnitř historické vodárenské věže kousek od Letenské pláně. Už jste se byl podívat, jak závodní areál roste?

„Když jsem přijížděl, tak jsem nejel okolo, takže jsem to ještě neviděl. Možná jsem i rád, že to uvidím až v den závodu. To, jak vypadá ta stěna, to jsem i viděl. Do jisté míry jsem měl možnost do toho kecat. Ta stěna se bude používat do budoucna i pro české domácí závody. Takže jsem do toho kecal z toho pohledu, aby byla co nejvariabilnější, co nejzajímavější, a aby ještě mnoho let dobře sloužila. Ale to, jak budou stavěči příští týden stavět, to ani vidět nechci. Jak vypadá stěna, nijak neovlivňuje, co stavěči postaví.“

Já vám můžu říct, že už teď vypadá stěna na pozadí Pražského hradu dost působivě, vybavujete si ve světě lezení srovnatelnou lokalitu?

„Nikdy jsem nebyl v hlavním městě nějaké země, kde by byl vrcholný závod Světového poháru. Samozřejmě, Světový pohár v lezení na obtížnost v Chamonix, kde je na fotkách v zapadajícím slunci vrchol Mont Blancu, je taky fantastický. Ale tady v Praze to má ten benefit, že se lezení dostane ještě blíž k lidem, kteří vyloženě nejsou lezci.“

Co vyhlídka tohoto závodu znamená pro vás osobně?

„Je to velký sen. Na poslední Světový pohár v Brně trošku nerad vzpomínám vzhledem k tomu, že se to tam úplně nevyvedlo. Bylo mi tehdá šestnáct let, tlak asi tenkrát zapracoval. Doufám, že zkušenosti mi pomohou minimálně před domácím publikem v Praze ukázat to nejlepší.“

Můžete s tlakem nějak pracovat, aby to dopadlo než tenkrát před čtrnácti lety v Brně?

„Pracuje se s tím v podstatě na každém závodě, ale i třeba při lezení těch nejtěžších cest. Ty trasy, cesty, popřípadě bouldery jsou stavěny profesionálními stavěči tak, aby nebyly jednoduché, naopak byly většinou co nejvykutálenější, technicky nejzajímavější. Zároveň jsou technicky velmi náročné, musí se lézt naplno, nedá se lézt na jistotu. V boulderingu je ta výhoda, že když člověk nevyleze jednou, má časový limit, aby dal teoreticky neomezený počet pokusů. Ale když je to těžký, fyzický boulder, tak se většinou dají dát jen tři pokusy. Je třeba do toho jít naplno, nemyslet na to, co by se mohlo stát. S vyplou hlavou se leze nejlíp.“

SP v boulderingu bude v červnu v Praze. Může překonat legendární destinace, míní Adam Ondra Video se připravuje ...

Jak získáváte před závodem jistotu?

„Pro mě je důležité mít poslední tréninkové dny závodní simulace, kde si snažím do určité míry tlak navodit sám. Pokud ty situace jdou dobře, mám nějaké fyzické testy. Když se cítím dobře, i to mě dává do správného sebevědomí, že jsem dobře fyzicky připravený.“

Pro vás půjde o první závod sezony, jak probíhala příprava?

„Příprava byla komplexní. Sezona je nejenom o boulderingu, ale i o lezení na obtížnost. Hlavní závod bude mistrovství světa, takže jsem se nepřipravoval specificky na bouldering, abych nebyl vytrvalostně úplně mimo, až začnou závody Světového poháru v lezení na obtížnost. Poslední dny se budu připravovat v reprezentačním centru v Jungli v Letňanech, kde budou od zkušených stavěčů postavené speciální bouldery přímo pro mě.“

Víte, že od vás budou fanoušci očekávat úspěch, přestože bouldering není vaše hlavní disciplína?

„Dalo by se to očekávat. Zároveň vím, jaké jsou moje cíle v sezoně. Vím, že pokud by to byl Světový pohár v obtížnosti, jakékoli jiné umístění než medaile by bylo zklamání. Bouldering je ale specifická disciplína. Nemám ratingové body, budu mít startovní číslo spíše vzadu. Bude pravděpodobně tepleji než v devět hodin ráno, kdy začíná špička. Chyty budou trošku špinavější, což je trošku nepříjemná situace, ale jsem s tím smířený, budu se s tím muset poprat.“

SP v boulderingu na Letné:

Pátek 2. června

9.00 kvalifikace mužů

16.00 kvalifikace žen

Sobota 3. června

12.00 semifinále mužů

20.00 finále mužů

Neděle 4. června

12.00 semifinále žen

19.00 finále žen