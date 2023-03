Boom lezení vyvrcholí na Letné. Proč lidi zvedají železa? divil se dřív Ondra

Pro Adama Ondru to bude ostrý start do důležité sezony, v níž bude bojovat o olympijskou kvalifikaci. Pro české sportovní lezení se boulderingový svátek na Letné může stát přelomovou událostí.

„Když porovnávám různé štace, kde se Světové poháry konají, v tak prominentním místě, v hlavním městě, si Světový pohár nevybavuju. Myslím, že to bude famózní,“ těší se Ondra na první červnový víkend.

České sportovní lezení má v něm svou superhvězdu, elitní závody na Letné se ale konají v době, kdy na lezeckých stěnách tráví spoustu času i běžní Češi.

„Určitě pomohlo, že umělé stěny rostou jako houby po dešti. Když srovnám, jak lezecké stěny vypadaly před deseti lety, a jak vypadají teď, tak jsou daleko zábavnější a přístupnější pro kohokoliv,“ říká Ondra. „Já jsem dlouho nechápal, jak můžou miliony lidí chodit do posilovny a zvedat tam železa a relativně jak málo lidí láká lézt na stěnu. Teď se to konečně začíná přibližovat. Myslím, že je to dobré, a že to je logické. Cítím, že lezení máme jako lidi v našem DNA.“

Kromě stěn masivně roste i počet lezců, a to i těch registrovaných. Podle údajů horolezeckého svazu se za posledních deset let zdvojnásobil počet jeho členů a mládežníků je dokonce osmkrát víc.

„Rozhodně už nepatříme mezi malé sporty. Máme patnáct center pro talentovanou mládež. Trenéři se snaží, na Světovém poháru uvidíme řadu talentů, kteří vzešli z rozšiřujícího se zázemí. Je to radostná práce,“ pochvaluje si předseda svazu Jan Bloudek.

Tváří celého hnutí je Ondra, který si červnový Světový pohár na Letné stanovil jako začátek závodní sezony. Jejím vrcholem bude srpnové mistrovství světa v Bernu, kde si tři nejlepší v olympijské kombinaci zajistí start na Hrách v Paříži.

„Je to z toho důvodu, abych načasoval správně formu na ten nejdůležitější závod, to je mistrovství světa v Bernu,“ vysvětluje Ondra. „Ze zkušeností z minulých let vím, že pokud se soustředím na první závody Světového poháru, potom forma vychází až na duben a květen a léto už je potom slabší.“

V přípravě se přitom Ondra připravuje především na svou nejsilnější disciplínu, lezení na obtížnost, kde se před olympiádou počítá s jiným charakterem lezeckých cest.

„Budou trošku konzervativnější, delší, vytrvalostnější. V posledních měsících se soustředíme hlavně na to, abych měl vytrvalost na tenhle typ lezení,“ líčí Ondra.

Ještě před startem sezony na umělých stěnách se Ondra vrátí do norské jeskyně Flatanger, kde má od loňska rozpracovaný svůj Project Big, extrémně náročnou cestu hned vedle cesty Silence s označením 9c, která je považována dosud za nejtěžší na světě.

„Letos na jaře bych se to pokusil vylézt. Pokud se mi to podaří, určitě to bude jedna z mých nejhodnotnějších cest a jedna z nejtěžších cest na světě,“ líčí Ondra. „Ono se zdá, že se to se závodní sezonou bije, pro mě může být Project Big potvrzení, že trénink funguje.“

SVĚTOVÝ POHÁR V BOULDERINGU Termín: 2. – 4. června

Místo: Letná

Vstupenky: K dostání jsou v síti www.ticketlive.cz. Do prodeje šly počátkem března pouze balíčky na celý víkend, tedy závody mužů i žen. Prodej vstupenek na jednotlivé dny se bude odvíjet od počtu prodaných balíčků - pokud bude spuštěn, tak nejdříve v květnu.