Na medvěda! Ondra se v pražské kvalifikaci dramaticky zachránil

Je to přelomový moment pro české sportovní lezení, hvězdnému Adamu Ondrovi ale hrozilo, že při Světovém poháru v boulderingu na Letné zůstane v kvalifikaci. Dva topy z pěti nevylezl a zachránil se až na posledních dvou boulderech, kde mu pomohly jeho oblíbené silové cesty, včetně rozpažení tzv. na medvěda. „Kvůli českým fanouškům mě trošku stresovalo nepostoupit do semifinále. To by bolelo,“ oddechl si Ondra, kterého v sobotu čeká semifinále a pak možná i finále.

Držel poslední top a stovky lidí pod stěnou mu aplaudovaly. Adam Ondra se ale na konci kvalifikace Světového poháru na Letné tvářil trošku kysele a rozhazoval rukama.

„V ten moment, kdy jsem topoval poslední boulder, jsem ještě vůbec nevěděl, jaké jsou výsledky, a spíš jsem si myslel, že to nevyjde,“ líčil Ondra. „Ještě jsem osm minut čekal, než jsem se nějaké výsledky dozvěděl. Věřím, že to vypadá docela optimisticky…“

Z pěti kvalifikačních boulderů nakonec vytěžil tři topy a pět zón, na úspěšných stanovištích navíc ušetřil pokusy, což mu v jeho kvalifikační skupině stačilo na sedmé místo a klidný postup do sobotního semifinále.

„V semifinále to bude daleko uvolněnější,“ těší se Ondra. „Je to samozřejmě jiná situace, než kdyby to byl jiný závod Světového poháru. Tam nepostoupit do semifinále by bolelo o poznání méně než nepostoupit tady.“

Ondra se během teplého pátečního dopoledne objevil v domácím závodě Světového poháru po dlouhých čtrnácti letech a tentokrát byl hlavní tváří očekávaného podniku. Ve všední den se na něj přišlo pod stěnu podívat kolem 1500 fanoušků. Na prvním boulderu sice Ondra vydřel zónu, značku uprostřed stěny, ale na vrchol byl bez šance.

„Na té jedničce jsem měl radost, že jsem se vůbec do zóny dostal. Těžko říct, jestli na to bylo. Předpokládám, že tou metodou, jak se to mělo lézt, jsem na to fyzicky neměl. Z těch sto stylů, kterými se dá lézt, je tohle zrovna takové... Když se tam nedají dát nohy, kluci jsou prostě lepší,“ hodnotil Ondra.

Odrovnal ho chyt, kde se lezci musí zavěsit na dva prsty. Pro Ondru to není výhodná situace už proto, že jeho prsty jsou silnější než většiny soupeřů.

„Chyt je ale vydesignovaný tak, že ať už máte tenké nebo tlusté prsty, ta dvouprstovka bere dobře. Je fakt, že dvouprstovky nemám tak v lásce, je to typ úchopu, který mně nesedí,“ vysvětloval Ondra.

53 otázek s Adamem Ondrou: Vzácné sny o lezení, můj zlozvyk a nevyfotím se s... Video se připravuje ...

Ani další dva bouldery mu do jeho stylu příliš neseděly. Na dvojku ale přesto vyzrál. Na trojce se ale snažil zbytečně.

„Trojku jsem nepochopil. Jsem sám zvědavý, jak to kluci lezli, protože vůbec nemám šajnu, jak se to mělo lézt,“ přiznal Ondra, který byl uprostřed kvalifikace v kritické situaci. „Nevěděl jsem, jestli vůbec mám nějakou šanci.“

Pro semifinále se ale zachránil závěrečnými dvěma bouldery, které byly postaveny tak, že vyhovovaly jeho silovému stylu lezení. Při prvním z nich mu stačilo roztáhnout ruce, tzv. na medvěda, a během pár desítek sekund byl nahoře. Při čtvrtém a pátém pokusu předvedl tzv. flash, tedy výstup k topu na první pokus. V obou případech byl nahoře za necelou minutu.

„Mám z toho radost, ale zároveň jsem věděl, že to byly prostě dva bouldery pro mě a bylo těžké na nich nějak chybovat. Bylo to víc takové konzervativní lezení,“ uvedl Ondra.

V očekávaném domácím závodě má tak to nejhorší za sebou. Po kvalifikaci odjel na nádraží přivítat manželkou s ročním synem Hugem. V sobotním semifinále už v hledišti na Letné nebudou chybět. Stejně jako natěšení fanoušci pod stěnou i na mobilní tribuně.

„V tomhle extrémně nervozním kvalifikačním kole jsem se snažil to spíš nevnímat, zítra v semifinále si budu schopen si to už užít,“ řekl Ondra směrem k atmosféře.

Odpoledne polezou kvalifikaci ženy včetně Elišky Adamovské či Michaely Smetanové. V sobotu jsou na pořadu semifinále a finále mužské soutěže, v neděli budou semifinále a finále žen.

DALŠÍ PROGRAM SP

Sobota

12.00 semifinále mužů

20.00 finále mužů

Neděle

12.00 semifinále žen

19.00 finále žen

Pozn.: Závody vysílá ČT sport