Škola boulderingu: Všechno, co musíte vědět před svátkem na Letné

Adam Ondra na otevřeném tréninku v Praze • FOTO: ČTK Je tu šance vidět mistra při práci pod působivou siluetou Pražského hradu. Fenomén sportovního lezení Adam Ondra se po čtrnácti letech dočkal domácího závodu Světového poháru. Na Letné se v pátek pustí do kvalifikace boulderingu ve své první soutěži sezony v disciplíně, která i pro něj skýtá mnohé zrady. „Někdy na tu správnou metodu ani nepřijdete. Bouldering je neuvěřitelně komplexní věc,“ říká Ondra. Co musíte vědět, abyste si víkendové závody pořádně užili?

DŮLEŽITÝ PÁTEK První den je sice na rozehřátí a vstup pod zbrusu novou stěnu na Letné je zdarma, hned ale půjde o dost. Kvalifikační maraton je rozdělený v obou kategoriích do dvou skupin, z každé z nich postupuje do víkendových semifinále jen deset nejlepších. Každého závodníka čeká pět boulderů, na každý mají borci čas pět minut a po každém z nich následuje pětiminutová pauza. Počítají se topy a zóny, tedy dosažení hranice uprostřed stěny. „Už kvalifikační bouldery budou hodně náročné. Bylo to tak v minulých závodech, kromě Salt Lake City, kde se nemohly dělat chyby, a záleželo na každém pokusu,“ vysvětluje Ondra, který by měl přijít na řadu kolem jedenácté hodiny. Česko bude mít na startu šest mužů a šest žen, mezi nimi Elišku Adamovskou a Michaelu Smetanovou. Eliška Adamovská skončila na ME v lezecké kombinaci pátá • Foto Ivana Roháčková

ŠPINAVÁ STĚNA Umělé stěny zdaleka nejsou jediná Ondrova vášeň. Jeho posledním závodem byl srpnový evropský šampionát a všechny dosavadní závody nové sezony vynechal, přičemž netrénoval jenom bouldering, ale adaptoval se i na nový styl závodů v lezení na obtížnost, pro nějž je třeba vytrvalost. To má své nevýhody. „Vím, že pokud by to byl Světový pohár v obtížnosti, jakékoli jiné umístění než medaile by bylo zklamání. Bouldering je ale specifická disciplína,“ upozorňuje Ondra. „Nemám ratingové body, budu míst startovní číslo spíše vzadu. Bude pravděpodobně tepleji, špička začíná v devět ráno. Chyty budou trošku špinavější, což je trošku nepříjemná situace, ale jsem s tím smířený, budu se s tím muset poprat.“ Český lezec Adam Ondra v akci na mistrovství Evropy v Mnichově • Foto Reuters

FINÁLOVÝ VÍKEND Oba víkendové dny se lezou semifinále a finále, v sobotu mají závod muži, v neděli ženy. V obou kolech mají závodníci už jenom čtyři bouldery. V semifinále se závodníci střídají stejně jako v kvalifikaci ve vláčku po pěti minutách. Ve finále má šest nejlepších závodníků dvě minuty na prohlídku každého boulderu, poté se vrací do izolace a pak se postupně snaží zdolat první boulder. Teprvé potom se všichni přesunou na další. Po celou dobu finále je tak na stěně vždy jen jeden závodník. Na každý boulder je ve finále časový limit čtyři minuty. „Zpravidla je semifinálové kolo těžší než finálové, kde se staví spíš na efekt pro diváky, aby to bylo koukatelné,“ vysvětluje Ondra. Světový pohár v Boulderingu se koná na Letné • Foto ČTK

ZRADY PO CESTĚ Už od neděle se po stěně pohybují mistři stavěči, na nichž záleží, jak bude závod vypadat. Bouldering se během let vyvinul. Stále častěji se objevují dynamické a koordinační prvky, které svědčí spíš nadupané mladé generaci než zkušenému šampionovi Ondrovi, které se základy učil v úplně jiné éře svého sportu. „Dá se samozřejmě předvídat, že tam bude jedna malá plotna, jeden nebo dva převisy a další dynamické nebo koordinační bouldery,“ líčí Ondra. „Ale jak přesně ten krok bude vypadat, to se opravdu předvídat nedá. Sice je hlavní stavěč, ale ten spíš dohlíží, staví to celý tým. Tím se eliminuje, že by stavěč měl nějaký rukopis, je to vždycky mix. Vím, že někteří stavěči mají něco rádi, ale v jednom kole postaví maximálně jeden boulder.“

SLEPÁ ULIČKA Přesto, že se v Praze sejde absolutní světová elita, může se stát, že to stavěči přepísknou a vymyslí boulder tak, že závodníci nepřijdou, jak na něj. Pak jsou diváci svědky rozpačitých okamžiků a z show je spíš groteska. Stalo se to například při posledním závodě v Soulu. „Bouldering je neuvěřitelně komplexní věc. Samozřejmě záleží na připravenosti, na tom, jakou máte schopnost ty kroky číst. Ale někdy si myslím, že je to čisté štěstí. Že vás zrovna napadne, že tam máte udělat něco jiného, než co je logické,“ říká Ondra. „Někdy se stává, že novinku nepochopíme, a pak tam čtyři minuty padáme a kroutíme hlavou, co to má být. V Soulu to šest borců zkoušelo, zkoušelo a nehlo se. Po závodech dostal vítěz správnou informaci, jak se to má lézt, a vylezl to v teniskách.“ Adam Ondra na otevřeném tréninku v Praze • Foto ČTK