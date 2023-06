Další rekord českého siláka Kareše (49)! Udělal 1205 shybů za hodinu

Asi stovka fanoušků ho hnala neúnavně dopředu. Díky údajům na obrazovce přesně věděla, jak je na tom i kolik času mu ještě zbývá. Pár minut před vypršením limitu bylo za bouřlivého aplausu hotovo. Kareš to zase zvládl, navíc jel pořád dál.

„Jsem totálně happy. Měl jsem těžký úraz, už jedenáct měsíců po něm jsem se ale dostal do formy, abych mohl překonat Guinessův rekord. Ve Španělsku jsem těch shybů udělal za hodinu 1198, sledoval mě u toho i Arnold Schwarzenegger. Je super, že teď jich bylo ještě víc,“ radoval se Kareš. Předchozí uznaný rekord, který dnes překonal, činil 1131 shybů.

Před rokem si zlomil obě nohy, tu pravou hned natřikrát. I tak se ale představil ve skvělé formě. Jel jako Terminátor. „Nejhorší bylo udělat tu první metu. Když jsem viděl, že po půlhodině jsem shybů udělal už 650, tušil jsem, že to dobře dopadne,“ pousmál se několikanásobný držitel titulu Ocelový muž.

Světových rekordů v počtu shybů nasbíral už mnoho, aktuálně drží ten za 30 minut a celou hodinu. K tomu druhému mu v sobotu pomohli nadšení diváci, mezi kterými seděli i jeho klienti z tělocvičny. Mimo jiné majitel Sparty Daniel Křetínský či bývalý český premiér Mirek Topolánek.

„Já s Honzou cvičím nějakých 15 let, takže pro mě to bylo hrozně osobní. Když ten rekord překonal, měl jsem slzy v očích. Musíme si totiž uvědomit, že jde o rekord v intenzitě, přitom Honzovi bude už 50 let. Je to neuvěřitelný,“ konstatoval Křetínský.