Fandí mu i Arnold! Rekordman ve shybech Kareš si zase vylepšil maximum

Zase to dokázal! Silák Jan Kareš posunul vlastní rekord v počtu shybů za hodinu. V úterý nasbíral přes dvanáct set shybů a potvrdil, že se právem řadí mezi světovou extratřídu. Osmačtyřicetiletý borec zároveň pracuje jako fitness trenér, díky čemuž poznal i řadu celebrit. „Trénoval jsem například Orlanda Blooma nebo Davida Kollera. Známých jmen by se našlo víc, přece jen se v tomto prostředí pohybuji třicet let,“ vypráví. Akce se konala v novém fitness centru v nejvyšším patře dejvického hotelu Diplomat .

Kareš ve svém odvětví nemá prakticky konkurenci, jeho úspěchy jsou zapsány i v Guinnessově knize rekordů. Nejvíc ho ale potěšilo, když mu na Arnold Classic v Barceloně osobně fandil hvězdný Terminátor Arnold Schwarzenegger.

„Arnold je pro mě největším vzorem. Tehdy jsme jeli do Barcelony na blind, nic jsme neměli domluveného. Pak jsem přišel do kanceláře, kde úřadoval jeho tým a požádal jsem je, zda by se na mě nemohl přijít podívat. Opravdu za mnou dorazil. Tehdy jsem se cítil, že mám snad v sobě motor. Udělal jsem 1198 shybů a teď v Praze jsem tenhle výkon ještě o nějakých padesát překonal,“ líčí multišampion, který je rovněž držitelem několika titulů Iron Mana a bývalým českým reprezentantem ve sportovním lezení. Více ve VIDEU.