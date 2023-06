Ondrovi čistil cestu soupeř kartáčkem: Děkoval jsem. Stříbro chutná zlatě

Flohé nebyl na třetím boulderu evidentně v pohodě. Uprostřed časového limitu pokus zabalil, pak ale vzal kartáček a Ondrovi stěnu dokonale vyčistil. „Úžasné! Hned po dolezení jsem s ním mluvil a říkal mi to, tak jsem mu samozřejmě děkoval. Výborně to připravil,“ usmíval se Ondra, který pak právě na třetím boulderu získal převahu na všechny soupeře, kromě vítězného Korejce To-hjona Leeho.

Jak často se něco takového děje?

„Myslím, že atmosféra mezi námi navzájem je přejícná, myslím, že by to udělal pro kohokoli. Je to takový vzájemný respekt. Někdy jsou tam pomocníci, kteří vám to můžou vyčistit. Ale často si to čistíme raději sami, víme přesně, co chceme kartáčkem dočistit a co ofouknout. Je skvělé vidět, že si takhle navzájem přejeme a hrajeme podle duchu fair play. Doufám, že ani fakt, že lezení je olympijský sport, na tom nic nezmění.“

Právě třetí boulder rozhodoval, co vám tam pomohlo?

„Byla to otázka štěstí i fanoušků, kteří mě na tom boulderu vyřvali nahoru. Já jsem ve finále nebyl ani tolik nervozní, chtěl jsem si ho užít. Nakonec jsem měl štěstí. Zbývající bouldery mně tolik nesedly, naštěstí nebyly tak náročné. Ten třetí boulder se postavil na malých stupech, což je pro mě jako skalního lezce denní chleba. Tenhle boulder mně sedl, naštěstí jsem to nepokazil.“

Mrzí vás, že jste nevyhrál?

„Ne, vůbec. Opravdu musím říct, že Korejec To-hjon Lee lezl celý víkend fantasticky. Už jenom za to, že v semifinále dal první tři bouldery na první pokus, to je výkon, před kterým musím smeknout.“

Jak vám chutná druhé místo?

„Chutná rozhodně zlatě. Kdyby mi někdo před samotným Světovým pohárem řekl, že budu na pódiu s medailí, tak bych věděl, že budu spokojený. To, že jsem nevyhrál, mě ani nemrzí. Vlastně jsem i rád, protože i To-hjon z Koreji si to zasloužil, lezl úplně neuvěřitelně celý víkend.“

Co jste říkal atmosféře pod stěnou?

„Fenomenální, naprosto. Byl to jeden z nejhezčích závodů, co jsem kdy měl možnost zažít.“

Boulderingový závod jste absolvoval poprvé od srpnového mistrovství Evropy, co vám ukázal?

„Asi nějaký optimismus, to, že mě lezení hlavně ve finále bavilo. To si vezmu do dalších závodů, i když další závody to bude lezení na obtížnost, je trošku jiné, je vážnější, mám tam jen jeden pokus, na který se musím totálně koncentrovat. Nikdy to není taková užívačka jako třeba tohle finále před domácím publikem.“

Čím je pro vás bouldering?

„Je to zábavná hra, kterou rád hraji, ale zároveň zůstávám nohama na zemi, Vím, že určitě nejsem nekonzistentnější boulderista. Když mám štěstí jako dnes, tak můžu být i na bedně, můžu i vyhrát. Ale úplně klidně se mohlo stát, že bych vůbec nepostoupil do semifinále. Byl jsem tomu vlastně velmi blízko.“