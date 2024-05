Krpálek dostal před MS flákotu, váhy se bát nemusí: Tělo bylo v extrému

Je samý sval a tělo už ho nepustí do martyrií věčného shazování. Olympijský experiment ve dvou váhových kategoriích je tak fuč. Lukáš Krpálek se cítí ve skvělé formě a rád by ji příští týden prodal na mistrovství světa v Abú Zabí. Tam se v těžké váze rýsují souboje s plejádou šampionů, v čele s legendárním Francouzem Teddy Rinerem.

Lukáš Krpálek pro vysvětlování nepotřeboval slova. V sídle Českého olympijského výboru se stačilo postavit na váhu. Zatížil ji sice v botách a civilním oblečení, ovšem číslo 117,6 hovořilo za vše. Polotěžká váha, v níž kdysi dosáhl dominance a s níž před letošní olympiádou znovu koketoval, už není téma. V létě bude v Paříži obhajovat titul mezi medvědy těžké váhy. Pár dní před generální zkouškou na MS v Abú Zabí se tak klidně mohl těšit na T-bone steak, který dostal od šéfa olympijské mise Martina Doktora. „To si rovnou hned uděláme…“ lebedil si.

Čísla na váze jasně ukazují, proč se soustředíte jen na kategorii nad sto kilogramů…

(usmívá se) „Z tohohle je to jasný… Největší rozhodnutí přišlo po mém posledním startu ve váze do sta kilogramů, kde jsem to málem nedal a do té váhové kategorie neshodil. Když jsem se ze začátku rozhodoval, že bych chtěl zkusit závodit ve stovce, má váha byla na sto sedmi, sto osmi kilech. Nicméně, jak jsem to shodil jednou, dvakrát, třikrát, tělo řeklo stop. Váha se dostala někam na sto patnáct a shodit na čtvrtý turnaj nebylo jednoduché.“

Co se dělo?

„Kdybych měl shodit o sto gramů víc, nenavážil jsem. Potom se ukázalo, že tělo bylo v extrému. Bylo tak vyšťavené, že jsem za den a půl byl schopen nabrat patnáct a půl kilo. S týmem jsme si řekli, že to byl pravděpodobně poslední shoz a že se budu soustředit na těžkou váhu.“

Jaká závodní váha je teď pro vás ideální?

„Není úplně ideální váha. Jestli budu mít sto devět, nebo sto sedmnáct, je úplně jedno. Důležité je, abych cítil, že tělo je stoprocentně připravené podat maximum. Z dlouhodobého hlediska vím, že nejlepší výkony jsem podával, když jsem měl kolem sto dvanácti, sto třinácti kil, protože jsem v sobě cítil, že nejsem neohrabaný judista. Když mám sto osmnáct, sto devatenáct, cítím se skvěle silově. Na druhou stranu judo není jenom o síle.“

Jste naladěný na mistrovství světa v Abú Zabí?

„Pro mě to je poslední turnaj před olympiádou. Samozřejmě, pojedu s tím podat maximální výkon, pokud možno vybojovat nějaký slušný výsledek. Já to beru spíš jako přípravný start k olympiádě. Příprava nebyla dělaná jenom na tenhle šampionát, je směřovaná hlavně k olympiádě. Neříkám, že si nebudu chtít medaili odvézt. Rozhodně tam jedu vybojovat co nejlepší výsledek. Motivace pro mě je Teddy Riner. Snem bylo stát proti němu ve finále olympijských her v Tokiu, což se bohužel nestalo. Nicméně ten sen nadále pokračuje. Hrozně rád bych si to finále dal právě na jeho domácí půdě. Může se stát, že se potkáme v prvním kole, v semifinále, ale pro mě je to obrovská výzva. Prostě jdeme do toho!“

Na šampionátu bude hned několik bývalých mistrů světa, kromě Rinera taky Gruzínec Tušišvili, Kubánec Granda či někdejší vicemistr světa Bašajev. Ukážete jim všechna svá kouzla, nebo budete taktizovat?

„Zatím jsem nad tím nepřemýšlel. Většinou začne člověk uvažovat, až když dostane rozlosování a ví, na koho se připravovat. Já nikdy nepřemýšlel nad tím, jestli je tam Tušišvili, nebo kdokoli jiný. Přemýšlím nad daným zápasem. Co nám den nadělí, s tím se snažím poprat. Pro mě je olympiáda mnohem důležitější než šampionát, na druhou stranu, může to být moje poslední mistrovství světa. Tu medaili budu chtít vybojovat, urvat ji. Ale budu se snažit házet na něco jiného než na olympiádě.“ (směje se)

Co vám naznačilo nedávné soustředění v Japonsku?

„Myslím, že se podařilo výborně. Splnilo, pro co jsme tam jeli - udělat hlavní část přípravy. Byl to hlavní kemp, kde jsem potřeboval nabrat počet zápasů, pořádně se rozeprat, přetavit silovou přípravu, která kempu předcházela. Doufám, že mi to dalo maximum, abych byl úspěšný na mistrovství světa.“

Češi na MS v Abú Zabí

do 63 kg (úterý 21. května) - Renata Zachová

do 81 kg (úterý 21. května) - Adam Kopecký

do 90 kg (středa 22. května) - David Klammert

nad 100 kg (čtvrtek 23. května) - Lukáš Krpálek