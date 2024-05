Zlatá judistka Zachová: Nejlepší je, když to plácne! Ozvaly se legendy

Přes počáteční odpor rodičů kvůli judu v patnácti letech opustila domov a dala se na těžkou dřinu. Před pár dny Renatě Zachové přišly gratulace od legend Jiřího Sosny a Lukáše Krpálka, když jako první česká žena vyhrála mistrovství Evropy. „Předsedo, to sis oddych, už to není jenom na mně. Už mám nástupce!“ napsal Krpálek šéfovi svazu Pavlu Volkovi. Ze Zachové je nová hvězda českého sportu a naděje pro olympiádu v Paříži.

Ve finále mistrovství Evropy ve váze do 63 kilogramů v Záhřebu stála Renata Zachová na hraně. S Nizozemkou Joanne van Lieshoutovou prohrávala na wazari, ale pak chytla soupeřku za oba rukávy a vychýlila ji šikmo k zemi.

„Po týdnu je to asi úplně stejně super pocit, jako když jsem si ji hodila,“ usmívá se Zachová.

Někdejší juniorská mistryně Evropy v rozhodující moment použila svou osobní techniku, vypilovaný chvat sode curi komi goši. A pořádně si ho vychutnala.

„Nejlepší je ten pocit hezky s ní hodit. Když to plácne, je to z výšky, je to rychlý,“ usmívá se. „Ten chvat, co jsem hodila, je můj oblíbený. Soupeřka se drží za oba rukávy, háže se přes sebe, mám ten chvat ráda. Dá se házet spousty směrů, je spousta možností, jak ho změnit.“

Svým značkovým chvatem získala Zachová jako první česká judistka evropské zlato a ve třiadvaceti letech se teprve začíná dotýkat svých možností. Má za sebou originální cestu. Narodila v Českých Budějovicích, ale v patnácti letech si ji trenér Jiří Štěpán vybral do tréninkového centra mládeže v daleké Olomouci.

„Renata mě zaujala svým nadšením pro sport. Primárně jsem nehleděl na to, jestli by mohla získat velký titul, zaujalo mě odhodlání sportovat a pohybový talent,“ vzpomíná Štěpán. „Oslovil jsem její rodiče, kdy tatínek řekl: Do Olomouce přes celou republiku v žádném případě! Dva měsíce na to telefon: Chtěli bychom s vámi mluvit… Renata pořád zlobila a říkala, že by sem chtěla. Dopadlo to dobře, začali jsme spolu trénovat.“

Zachová se totiž nedala a rodiče přesvědčila: „Pořád jsem říkala, že je dobrý nápad, že tam musím jít. Naléhala jsem a nakonec jsem je zlomila…“

Kouč mladou závodnici propojil s kosovskou školou juda, která je známá precizní technikou úchopu shora. Zachová v Kosovu trávila na soustředěních hodně času.

„Tréninky jsou tam těžké, byl to jeden z důležitých kroků v naší přípravě. V technické části mi to hodně pomohlo,“ vzpomíná.

Ještě jako dorostenka se v Kosovu potkala s Majlindou Kelmendiovou, která se připravovala na olympiádu v Riu, kde nesla vlajku své země při premiéře na Hrách a vyhrála pololehkou váhu do 52 kilogramů.

„Vnímám to jako první impuls. Absolutní odhodlání, které jsme u ní viděli, pro nás bylo velkou motivací,“ říká Štěpán. „Renči největší devízou je trpělivost a poctivá práce v momentech, kdy to bolí. Jsme třeba měsíc, šest týdnů pryč. To je velmi psychicky náročné. Její výhodou je explozivní síla, dokáže nastoupit do chvatu a udělat sekvenci technik, kterými dokáže rozhodnout vyrovnané zápasy.“

Na mistrovství Evropy v Záhřebu porazila Zachová několik elitních soupeřek v čele s bronzovou medailistkou z mistrovství světa Van Lieshoutovou, které oplatila březnovou porážku z Grand Slamu v Gruzii, a obhájkyní evropského titulu a dvojnásobnou vicemistryni světa Andrejou Leškiovou ze Slovinska.

„Jsem strašně moc ráda, že se mi to na tomhle turnaji povedlo. Jsme tak strašně vyrovnané, že můžu porazit tak dobré soupeřky. Ukázalo se, že mám na to, abych bojovalo o medaili a ještě výš,“ pochvaluje si Zachová. „Určitě bych nechtěla skončit, chci jít dál. Na mistrovství světa, na olympiádu.“

Světový šampionát se koná už za dva týdny v Abú Zabí. Na olympiádu v Paříži má Zachová po zlatu z ME už start v podstatě jistý. Tím nabídla šanci i Davidu Klammertovi, který se místo ní může na OH kvalifikovat prostřednictvím evropské kvóty. Sama zatím vyrostla na medailovou úroveň, kde je z českých závodníků sama s Lukášem Krpálkem.

„Já si to nepřipouštím. Jsme dobrý tým, každý máme šanci na dobrý výsledek. Snažím se prát, jak umím a budu v tom pokračovat dál,“ říká Zachová.

MISTŘI EVROPYV JUDU

Jiří Sosna - 1988 (polotěžká váha)

Lukáš Krpálek - 2013 (polotěžká váha), 2014 (polotěžká váha), 2018 (těžká váha)

Renata Zachová - 2024 (polostřední váha)

RENATA ZACHOVÁ

Narozena: 31. května 2000

Kategorie: do 63 kilogramů (polostřední váha)

Největší úspěchy: mistryně Evropy (2024), 5. na ME (2022), 5. Na Grand Slamech v Abú Zabí (2021 a 2023) a v Ulánbátaru (2023), juniorská mistryně Evropy (2020), vicemistryně Evropy do 23 let (2018)