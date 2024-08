Královna Ironmana! Démonický Stach rozpálil fanoušky historického závodu

Pár minut před vítězným doběhem Petry Kuříkové se Daniel Stach vydal na výlet po cílové rovince, kde ležel černo-červený koberec se slavnou značkou Ironamana. Skákal a běhal po její délce, bouchal do mantinelů a rozpálil diváky za plůtky. Když se objevila Kuříková, čekal na ni pár metrů před cílem, a chvíli běžel s ní.

„Stylem start – cíl. Stylem, který říkal: Jdu do závodu a ze závodu vystupuju pouze jen a jako dnešní vítězka. Dáma a pánové, je tady krááálovna! Je tady Petra Kuříková!“ hlásil Stach.

Zapálený projev moderátora se hodil k historické chvíli. Dvojnásobná olympionička, která před necelými třemi týdny závodila na Hrách v Paříži, potěšila české fanoušky vítězstvím v premiéře závodu ze slavné série Ironman. Poloviční triatlon s 1,9 kilometrů plaváním v Labi, 90 kilometrech na kole a půlmaratonem vyhrála v čase 4:06:20 hodiny a neměla problém mluvit hned pár momentů po doběhu.

„Intenzita nebyla tak vysoká, přišlo mi to snadnější než olympijský závod. Věděla jsem, že mám natrénováno, na olympiádě to úplně nevyšlo, jsem ráda, že jsem to předvedla teď,“ usmívala se Kuříková. „Byl to neskutečný zážitek. Fakt jsem vděčná divákům, byli výborní. Dokonce bylo na ulicích napsáno moje jméno, moc jsem si to užila.“

Nedělní závod přivedl do centra Hradce Králové tisíce lidí, kteří obsypali Labe během plavecké části, pak se rozptýlili do okolí, ale znovu se sdružili kolem Masarykova náměstí, kde závodníci dobíhali do cíle.

„Takovouhle atmosféru jsem nezažil asi nikde, v každé vesnici byli lidi, fandili. Atmosféra byla opravdu úžasná,“ pochvaloval si Jan Volár, na čtrnáctém místě v čase 3:55:01 nejlepší Čech v mužském pořadí. „Do půlky závodu to bylo super. V běhu mi to bohužel od začátku nešlo, asi úpal. Nechytl jsem ani jeden bidon, svůj jsem ztratil, jsem asi dehydrovaný…“

Podporu z publika si pochvaloval i vítězný Němec Leonard Arnold (3:38:09).

„Bylo to skvělé. Na plaveckém úseku byla spousta fanoušků, cyklistická část byla docela rychlá, moc jsem si to užil. Lidi nás zase povzbuzovali hlavně v posledním běžeckém kole. Byla to dobrá motivace. Hodně mi to pomohlo,“ pochvaloval si borec, který už letos vyhrál polovičního Ironmana ve Švýcarsku a kvalifikoval se na mistrovství světa v havajské Koně.

Kuříková udělala důležitý krok k vítězství výkonem v cyklistické části, kde mnoho neztratila, přestože jako jediná z elitních závodnic nejela na speciálu, ale na běžném silničním kole.

„Bylo to moje kolo z Paříže, ještě se mi jedna část hrazdy uvolnila, furt padala dolů. Snažila jsem se, aby mě to nerozhodilo,“ líčila Kuříková.

První Ironman jí otevřel nové obzory, do budoucna se chce ale dál věnovat i olympijskému triatlonu.

„Chtěla bych to kombinovat, jako to dělá spousta mých tréninkových kolegyň od Bretta Suttona,“ zmiňuje Kuříková legendárního kouče, který už v roce 2000 pomohl k bronzové olympijské medaili Janu Řehulovi.

V Hradci Králové možná začala velká tradice. Pořadatelé mají licenci ještě na další dva roky.

„Doufám, že se tento závod bude držet dál. Co jsem slyšela od ostatních závodníků, všem se tady zatím líbí. Doufám, že to vydrží,“ řekla Kuříková.

Triatlonový závod série Ironman v Hradci Králové (1,9 km plavání - 90 km jízda na kole - 21 km běh):

Muži: 1. Arnold 3:38:09, 2. Dreitz (oba Něm.) -3:36, 3. Peitersen (Dán.) -4:13, ...14. Volár -16:52, 17. Hradil -21:34, 19. Šneberger (všichni ČR) -31:03.

Ženy: 1. Kuříková (ČR) 4:06:20, 2. Addieová (Brit.) -4:10, 3. Jendryschiková (Něm.) -7:15.