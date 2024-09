Nemocnice, trest a teď řetěz. Stříbrná Kuříková ve Varech prolomila smůlu

Na úvod brutálního stoupání do Zámeckého vrchu jí spadl řetěz, další karlovarská smolná příhoda ale triatlonistku Petru Kuříkovou tentokrát nezlomila. V závodě Světového poháru si skvělým výkonem vybojovala druhé místo a postavila se na stupně vítězů poprvé v domácím prostředí. „Karlovy Vary jsou nevyzpytatelné, fakt jsem si to užila až posledních pět metrů,“ ulevila si v cíli.

Nejhůř jí bylo, když před šesti lety při sjezdu drsně spadla z kola, poranila si loket a musela do nemocnice. O rok později skončila při vítězném závodě Venduly Frintové těsně čtvrtá. Před rokem se jí na startu rozlomily brejličky a po plaveckém úseku poslepu ještě dostala penalizaci. Všechny tyhle marné zážitky teď Petra Kuříková zahladila stříbrným závodem. „Jsem neskutečně šťastná,“ smála se tentokrát.

Své první stupně vítězů v Karlových Varech si vybojovala především fantastickým výkonem v běžeckém úseku, v němž zlikvidovala víc než tříminutovou ztrátu na Maďarku Mártu Kropkóovou. Kuříková se hned na úvod běhu odpoutala od stíhací skupinky deseti závodnic a v posledním kole u Sadové kolonády soupeřku nemilosrdně zařízla.

„Momentálně vím, že běžeckou formu mám. Věděla jsem, že když vyběhnu pomaleji, zvykla bych si na pomalejší tempo. Rozběhla jsem to podle svého pocitu a snažila se to stupňovat,“ líčila třiadvacetiletá závodnice.

Ve čtyřech běžeckých okruzích kolem Divadelního náměstí pro sebe závod rozhodla suverénní Maya Kingmaová z Nizozemska. Maďarka každým krokem ztrácela a Kuříková měla o situaci přehled. „Na trati byla spousta diváků. Úplně vzadu stál Marcel, můj přítel, ukazoval mi rozestupy na tabuli, takže jsem byla dobře informovaná,“ pochvalovala si.

Stíhací jízda i přes spadlý řetěz

Po plaveckém úseku na Rolavě vyšla Kuříková z vody na konci druhé desítky se ztrátou 55 vteřin na čelo. Na kole se rychle odpoutaly Kingmaová s Kropkóovou, Kuříková vedla stíhací jízdu hlavního pole za další tříčlennou skupinkou. V sedmi náročných výjezdech na obávaný Zámecký vrch byla většinou v čele.

„Když jsem jela poprvé do prudkého kopce, tak mi spadl řetěz. Bála jsem se, abych s ním neměla problém, takže jsem se snažila najíždět do kopce na prvním místě,“ vysvětlila. „Když mi řetěz spadl, dokázala jsem zareagovat, nahodila jsem ho zpátky.“ Poslední ze nešťastných karlovarských historek ji tentokrát nezastavila. Na konci cyklistické části slezla z kola na třetím místě a hned upalovala dopředu.

„Karlovy Vary jsou každý rok náročné, člověk do toho musí dát všechno, musí být dobře připraven. Já ani přesně netušila, jaká je moje pozice po plavání. Věděla jsem ale, že na kole a při běhu se dá spousta té ztráty dohnat, nakonec se to podařilo,“ pochvalovala si Kuříková.

Přes tuhnoucí Maďarku se přehnala několik set metrů před cílem. Když doběhla na modrý cílový koberec před Městským divadlem, zpomalila a plácala si s fanoušky. Zezadu ale ještě sprintovala Američanka Gina Serenová. „Snažila jsem si to poslední kolo užít, ale moc to nešlo, protože Gina nebyla tak daleko za mnou. I v cílové rovince jsem si chtěla užít doběh do cíle s diváky, ale někdo na mě volal, že mám Ginu padesát metrů za sebou, což je deset vteřin. Takže jsem musela makat až do konce, jak to šlo,“ líčila Kuříková. „Karlovy Vary jsou nevyzpytatelné. Dokud jsem nebyla v cíli, nemohla jsem vědět, jak to dopadne a podcenit to. Fakt jsem si to užila až posledních pět metrů do cíle.“

Na památečních fotkách z cíle bude mít na čele šedou chladící čelenku, kterou si nasadila na hlavu jako obranu proti tropickému vedru. „Moc mi ta čelenka vyhovuje. Je potřeba si ji namočit a běžet rychle, protože se to chladí tím, jak do těch kamenů proudí vzduch. Pak to funguje, pak je to super,“ pochvalovala si.

Mistrovství Evropy už za dva týdny

V Karlových Varech dosáhla na okruhu Světového poháru druhý nejlepší úspěch kariéry po vítězství v Pontevedře v roce 2022. „Ve Španělsku jsem vyhrála, první místo je cennější, ale tady to jsou Karlovy Vary, domácí prostředí. Spousta lidí na trati mě povzbuzovala. Spoustu lidí tady znám, mám ohromnou radost. Kvůli těmto pocitům to my profi sportovci děláme. Je to určitá droga, která nás žene dál. Člověk to chce zažít víc a víc,“ usmívala se Kuříková.

Letos už zvládla náročnou olympijskou kvalifikaci, v Paříži ale chtěla víc než devětadvacáté místo. Před třemi týdny ale vyhrála premiérového polovičního Ironmana v Hradci Králové, teď slaví další úspěch a sezona nekončí. Za čtrnáct dní Kuříková počítá se startem na mistrovství Evropy ve Vichy, účast na mistrovství světa v Malaze ještě zváží.

Závod Světového poháru v triatlonu v Karlových Varech:

Ženy: 1. Kingmaová (Niz.) 2:05:23, 2. Kuříková (ČR) -2:20, 3. Serenová (USA) -2:28, ...9. Zimovjanová -5:22, 18. Přikrylová -9:00, 23. Štěrbová (všechny ČR) -12:21.