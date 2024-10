Vyhrál MS a nedostal ani korunu. Tobola kritizuje svaz: Mladí utíkají

Výkony na mistrovství světa chce inspirovat svěřence. Naráží však na nevůli svazu. Jednapadesátiletý zápasník a trenér pražského Olympu Tomáš Tobola ovládl šampionát veteránů v chorvatském Poreči. Zlatou medailí chce mladým borcům ukázat, čeho jde na mezinárodní scéně dosáhnout. Uvědomuje si však vážné finanční problémy. „Za deset tisíc měsíčně nemůže sto třiceti kilový zápasník žít. Touto cestou olympionika nevychováme. Musíme do mladých investovat,“ vypráví kouč a upozorňuje na vlny cvičenců, kteří kvůli penězům přechází do MMA.

Jak vychovat olympijského medailistu? Investovat do mladých a vozit je na zkušenou po světových akcích. Novopečený mistr světa v řecko-římském zápasu Tomáš Tobola jde nastupující generaci vzorem. Avšak sám naráží na kritické systémové chyby. Účast na nedávném šampionátu v Chorvatsku si musel hradit sám, bez sebemenší pomoci od svazu zápasu. „Nepřispěli mi ani korunu. Dostal jsem od nich tepláky a dvě trička, a to ještě dámská… Musím se smát… Smutný,“ ohlíží se zlatý medailista trpce.

Co vás v jednapadesáti letech motivuje stále zápasit?

„Hlavně mládež, ta mě táhne vpřed. Díky tomu jsme pak mým svěřencům lepším trenérem. Když to koučové neprožijí, vůbec si nedokážou představit, co ti kluci při nástupu na světovou žíněnku cítí. Někteří trenéři to absolutně nechápou, myslí si, že je ten pocit stejný, jako na domácích závodech. Ale opak je pravdou. Chci jít dětem příkladem a ukázat jim, že mohou uspět. Trénuji s nimi, podstupuji s nimi úplně vše, i když to místy dost bolí. Někteří šestnáctiletí ale i starší kluci už by se zápasem přestali. Společnými tréninky je motivuji a potvrzuji, že má ta dřina nějaký smysl a můžou vyústit až v medaili. Někteří se v tom vzhlídli, trénují víc, vědí, co mají dělat.“

A to je? Co odlišuje průměrného zápasníka od elitního?

„Když skončí trénink, mají dělat něco navíc. Dnešní mládež vezme hned do ruky mobil, nebo se sbalí a uteče domů, místo toho, aby si šli zaběhat. To je v životě nenapadne. Nemají motivaci… Zeptají se mě: Kde jste byl, trenére? A já odpovídám, že jsem šel běhat. Oni tohle neumí a musí se to nezbytně naučit. Kdo jim má ale takové lekce předat? Máme propad generace zápasníků, kteří by působili na světových soutěžích. Reprezentuje nás Adéla Hanzlíčková a Artur Omarov, ale oni jsou jedinci, kteří se výrazně odlišují. Mají dar na rozdíl od typického Čecha. Jsme líní, pohodlní. Každý si myslí, že úspěch přijde sám… Zkrátka musíte dělat věci navíc.“

Je tím darem tedy pracovitost?

„Nemyslím si. Problém je i v přístupu státu. Vidím to u syna. U nás na školách se na tělocviku neučí kotrmelec. Prý hrají hlavně vybíjenou… My je pak na tréninku učíme vše, úplné základy jako třeba právě kotrmelec, a to i patnáctileté děti. Je to smutné.“

Co je tedy třeba, aby se rozhýbalo české zápasení?

„Judo nakopnul úspěch Lukáše Krpálka . Tehdy se na ten úspěch chytlo hrozně moc dětí a svaz to vzal pevně do rukou. Zapracovali na reklamě a teď mají velice početnou dětskou základnu. U nás bude podobný projekt strašně složitý, protože jsme na svazu měli velký průšvih s penězi. Teď nastoupilo nové vedení a já doufám, že najdou cestu. Peněz není dost. Celé mistrovství světa jsem si platil sám. Do toho musím chodit do práce, mám rodinu, kterou tím tak říkajíc okrádám. Dnes mi přišlo doúčtování za světovou soutěž, na níž jsem získal zlato. Poslali mi fakturu k doplacení, což mi přijde fakt smutný.“

Svaz vám za úspěšnou reprezentaci nezaplatí?

„Ne. Ani korunu. Chápu, kdybych se jen zúčastnil…Za posledních pět let jsem byl třikrát na mistrovství světa veteránů a vždy mi pomohli jen sponzoři a kamarádi, abych měl peníze na přípravu. Svaz mi nepřispěl ani korunu. Dostal jsem od něj tepláky a dvě trička, a to ještě dámská… Musím se smát… Smutný. Lidi ze svazu soutěže veteránů neuznávají. Starší členové vám řeknou, že je takový úspěch bezvýznamný, bezcenný. Proč tam nejedou sami a nezkusí udělat medaili? Nemají na to.“

Nový předseda Robert Mazouch avizoval novou koncepční cestu. Jde správným směrem?

„Těžko soudit. Na svazu jsou dvě party, které proti sobě soupeří. Ta v čele s Mazouchem se teď dostala do vedení. Mají, jak jste řekl, nějakou koncepci, něco nového představují. Zda to bude fungovat? To nikdo neví…Podporují zápasnická střediska, včetně toho nově vzniklého v Ostravě. Moc bych si přál, aby se jejich návrhy uskutečnili a vše zapadlo do správných kolejí. Ty peníze, co svaz má, by měly jít na děti a nikoliv na soudní spory, jež tam teď panují. Nevyřešila se ještě spousta věcí a osobně mi přijde, že některé jsou cíleně zakrývány. Mělo by se veřejně vědět, jak to tehdy bylo…

Chápu.

„Nijak dobré světlo na ně nevrhá ani fakt, že někdo jede na mistrovství světa pod Mezinárodní zápasnickou federací, třebaže veteránské, vyhraje ho a stejně si musí vše zaplatit. Když už svaz nedává na mistra světa, tak o čem se chtějí bavit… Vypadá to špatně pro sponzory, a proto je pak těžké je shánět. Svaz sám nepodporuje trenéry a zápasníky… Tohle se nedělá, měli by se zamyslet.“

Zmínil jste podporu zápasnických středisek. Jak si stojí pražský Olymp, kde trénujete?

„Funguje. Mladí zápasníci by však měli dostávat úplně jiné peníze, než jakých se jim dostává teď. Vedení říká, že nemají výsledky. Nemůžete ale po nich chtít, aby dělali špičkové výsledky, když si nemůžou koupit doplňky a věnovat se jen tréninku. Žijí za směšné peníze. Přesné částky vám z patra nepovím. Představte si, stotřicetikilový muž dostane třináct tisíc, zaplatí si ubytovnu, zůstane mu deset. Za tolik nemůže dvaadvacetiletý stotřicetikilový mladík žít. Nemůže si pak říkat vrcholový sportovec, protože jen přežívá. Tohle se musí změnit! Touto cestou olympionika nevychováme. Musíme do mladých investovat. Zatím vše dotují rodiče.“

Mluvil jsem s některými mladými zápasníky, kteří kvůli žalostným finančním podmínkám uvažují o přestupu do MMA, kde si mezi profesionály vydělají několikanásobně víc.

„Určitě. Děje se to. Měli jsme nadějné kluky, odešli do MMA, prorazili a stali se mistry světa. Příkladem je třeba Honza Kořínek, který dvakrát vyhrál mistrovství republiky mužů. Reprezentace ho ale nikdy nikam pořádně nevzala, a tak skončil u MMA, kde prorazil. Stal se amatérským mistrem světa. Kluci nám utečou za penězi do klece. Vychováváme je pro jiný sport.“

Nepadá tedy určitá míra zodpovědnosti na tváře českého zápasu Adélu Hanzlíčkovou a Artura Omarova, aby na současné problémy upozornili?

„Oni to také nemají jednoduché. Už mají lepší peníze, ale určitě ne, kolik si za své ohromné úspěchy zaslouží. Svaz by jim měl přispět navíc na přípravu před sezonou…“

Je možné za současných podmínek vychovat českého olympijského šampiona či medailistu?

„Lidé na to jsou, ale zase se vracíme k prachům. Členská základna na vyšší úrovni nijak početná není. Když se pak někdo objeví, třeba jako talent od nás z Olympu Honza Dušek, tak ho repre vezme na mezinárodní závody. V případě, že ale prohraje, další šanci nedostane, což je zkrátka špatně. V zahraničí fungují jinak. Chopí se nadějných jedinců a vozí je po turnajích čtyři pět let, třebaže ne vždy přivezou medaile. Uvědomují si totiž, jak cenné zkušenosti tím získají. Díky nim se pak samozřejmě zlepšují. Mladí si musí zvyknout na stres, tlak velkých soutěží… U nás ale vše musí platit rodiče. Jak na to mají brát? Můžeme vychovat olympijské medailisty, když nám svaz poskytne dobré finanční podmínky.“