Krpálkův nástupce Kopecký po velkém rozhodnutí: Hubnutí bylo nebezpečné

Od nástupu Lukáše Krpálka byl judista Adam Kopecký prvním Čechem, kdo získal juniorské medaile na mistrovství světa i Evropy. V cestě stát se jeho nástupcem prošel náročným procesem, na jehož konci se posunul o váhu výš. V kategorii do 90 kilogramů získal přelomové medaile na dvou Grand Slamech a v úterý se pustí do soupeřů na mistrovství světa v Budapešti.

Odmalička poslouchá, že může být novým Krpálkem.

„Já pevně věřím, že ano,“ ocenil ho sám šampion před třemi lety.

Adam Kopecký od té doby tvrdě pracoval na průlomu v dospělé kategorii. Ten přišel v posledních týdnech, kdy sebral medailová umístění na grandslamových turnajích v Dušanbe a Astaně. Potvrdil si, že udělal dobře, když na začátku sezony odešel z polostřední váhy do 81 kilogramů mezi borce střední kategorie do devadesáti kilogramů.

„Byl ve mně obrovský boj. Nechtělo se mi měnit váhu. Začínáme úplně od nuly, musíte si hlavně sobě dokazovat, že na to máte. Byl ve hře boj o mistrovství světa, nechtěl jsem tam chybět. Vyvíjel jsem na sebe hodně velký tlak,“ vysvětluje Kopecký.

Já jsem netrénoval judo, já jsem jenom shazoval

Ve své staré váze se koncem minulého roku začal chytat. V Záhřebu skončil pátý. V Lize mistrů smíšených družstev za francouzský tým SGS Judo porazil bronzového olympijského medailistu z Paříže Maxima-Gaela Ngayapa Hambou.

Stále ho ale ničila nutnost hubnout do váhového limitu. Před turnaji shazoval i víc než deset kilogramů. Poslední kapkou byla situace před turnajem v Linci, když onemocněl.

„Během shazování jsem se cítil hodně špatně. Já jsem netrénoval judo, já jsem jenom shazoval. Řekl jsem: Tohle ne! Bylo to strašně těžké na hlavu. Shazování před turnajem je dost náročné, oslabí vás. Nebyl jsem schopen podat výkon, jaký bych si představoval,“ vysvětluje Kopecký. „Bylo to dobré rozhodnutí. Jde i o zdraví, to máme jenom jedno. Bylo to dost nebezpečné. Teď se cítím dobře, můžu kvalitně jíst. Není to jen o jídle, ale o energii do turnaje, o stresu. Tohle je pro můj kariérní růst mnohem lepší.“

Na dubnovém mistrovství Evropy v Podgorici vypadl Kopecký hned ve svém prvním zápase, během května ale na Grand Slamech konečně ukázal, co dovede. Dva bronzy mu stačily k nominaci na mistrovství světa, kde bude v úterý ve střední váze bojovat spolu se zkušeným Davidem Klammertem. Oba jsou dalšími českými nadějemi poté, co dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová v pondělí vypadla hned v prvním kole s Korejkou Chaewon Shin.

Šampionát v Budapešti jako šance vydat se do světa

„Na devadesátku jsem se adaptoval dobře. I váha mi sedí víc. Je trošičku pomalejší než osm jednička, což mi vyhovuje. Radši se se soupeři přetahuju, než kolem nich skákat. I kdybych neudělal medaile v Dušanbe a Kazachstánu, vím, že to bylo dobré rozhodnutí,“ řekl Kopecký.

V prvním kole ho čeká odveta s Bulharem Ivaylo Ivanovem. Právě on ho v dubnu zastavil hned na úvod mistrovství Evropy.

„Na Evropě mě to hodně vzalo. Byl jsem z toho hodně nešťastný. Věděl jsem, že body potřebuju, abych se dostal na mistrovství světa. Všechno šlo podle plánu, ale prohrál jsem,“ vzpomíná Kopecký. „Všichni mi říkali, že to bylo dobrý, ale největší tlak na sebe vyvíjím já. Možná je to až někdy na škodu. Ale myslím si, že mě to táhne k výsledkům, kterých jsem dosáhl. Sám sobě si nic neodpustím. Na turnaj jedu tak, abych byl maximálně připravený. Tam se stane cokoli. Vyhraju, prohraju. Jsem rád, že jsem se uklidnil sám v sobě, že medaile dokážu udělat.“

Šampionát v Budapešti je pro něj šancí vydat se do světa. Podobně je na tom v osobním životě. Po několika letech se chystá opustit ubytování přímo v tréninkovém areálu na Folimance, kde po přechodu z juniorů dosud bydlí. I to ho pojí s Lukášem Krpálkem.

„Na Folču nemůžu říct křivého slova. Na trénink kousíček, můžu se na něj soustředit. Je to v centru Prahy. Folimanka má spoustu výhod. Ale už je na čase se posunout,“ říká Kopecký.