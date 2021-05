Trenér Železníka předává „opratě“ dceři: Má cit, koně běhají na myšlenku

Jako by se trabantem snažili dohnat mercedesy. Obrazně řečeno. Ze špičkového tréninkového centra ve Zhoři, které vlastní Jiří Trávníček (DS Pegas), se trenér Čestmír Olehla se svým skromným týmem vrátil zpátky do podhůří Jeseníků. V Rudné pod Pradědem mají všeho všudy šest koní, pět jich už vyběhlo. Přičemž čtyřletý Brexit (Syndikát Hvězda-Olehla) a pětiletý Christiano (Cross Club 52) senzačně vyhráli ve Slušovicích, potažmo v Pardubicích, a tříletá Ramsya (Syndikát Hvězda-Olehla) vybojovala parádní třetí místo ve Vroclavi.

„Všechny výsledky jsou prací Veroniky, opravdu,“ říká Čestmír Olehla. „Já už jen pomáhám s manažováním, občas přitluču podkovu, pomůžu s očkováním. Jinak trénuje dcera, má už dost zkušeností. Občas si mě zavolá, ale už jí do toho moc nezasahuju.“

Veronika Olehlová u táty ve stájích začínala jako klasická pomocná síla, brzy začala i jezdit. Právě ona byla ve středu v Polsku v sedle Ramsyi. „Bude jí dvacet pět, praxi sbírá od svých patnácti let, takže tuto trenérskou podmínku nebo nároky brzy splní,“ líčí Olehla. „Kurz absolvovala na Slovensku, ještě ji čekají licenční zkoušky u nás, aby mohla požádat o oficiální trenérskou licenci.“

Vlohy podle Olehly rozhodně má. „Je velmi pracovitá, na mě někdy až moc,“ usmívá se. „Já už bych se na některé věci asi vykašlal, ona ne. Teorii zná, má cit pro koně. Je to feeling trenérka, podobně jako Eva Záhorová (Dolní Moravice), hledá ideální cestičky. Koně má jako své děti, tráví s nimi spoustu času a fungují jí na myšlenku. Navíc jsme se vrátili do známých míst, genius loci funguje. Chodíme na stejná místa, kde jsme trénovali leta letoucí.“

Olehla připouští, že dceři pomáhá s technologiemi. Rád využívá moderní přístroje a ukazatele, které koně při tréninku a v práci sledují. „Velmi dobrá věc,“ přitakává. „Z monitorování tepové frekvence u Brexita jsme třeba věděli, že je velký pohodář a kůň s obrovským potenciálem. Ve Slušovicích mu hodně pomohl žokej Pavel Složil svojí jízdou, ale forma se z toho dala vyčíst. Mám další tipy na ještě dokonalejší zařízení na sledování od Francouzů. Ale stojí dost peněz, tak uvidíme, jestli do toho půjdeme.“

V aktuální sezoně zatím Olehlův rodinný tým „vyběhl“ pětkrát. A byla z toho dvě první místa (Brexit a Christiano), jedno třetí (Ramsya). Pětiletá Black Berry (BICZ holding) a osmiletý Giovanni (Sendy Kovy Ostrava) v Pardubicích své dostihy nedokončili.

„Black Berry debutovala, byla až moc dychtivá, hnala se jako bláznivá, musíme ji naučit, že nemusí nikam divočit. Giovanni už je naopak mazák, Pardubice má přečtené a asi toho ví víc, než my. V práci je skvělý, v dostihu vycouval. Vyloženě nás svým přístupem, česky řečeno, nasral. Nedal do toho nic, nesnažil se ani chvíli.“

Pochvalu naopak sklidili Christiano, Brexit i Ramsya. „U Kravíka (Christiano) vidíme chybičky, musí získat zkušenosti, ale s distancí nemá problém, skokansky taky ne,“ říká Olehla. „Jen musíme trošku vyladit jeho styl. Kros šel poprvé, porazil zkušenější a ostřílenější koně. Kdybych řekl, že jsem to čekal, tak to bych kecal.“

Příjemně překvapila i tříletá Ramsya. Z posledního místa doběhla ve Vroclavi v solidní konkurenci třetí. „Verča jela bez bičíku, protože v Polsku platí, že když jezdec začíná a nemá deset výher, tak bič používat nesmí,“ přibližuje Olehla. „Když jsem je viděl poslední, říkal jsem si - sakra, nejede, to nedopadne dobře. Jenže pak měly v posledním oblouku tak rychlý nástup, že jsem ani nepostřehl, kudy se dostaly na špici. Zvenku oběhly všechny opravdu bleskově. Ve finiši jim chyběla podpora bičíku, velmi slušný výkon i výsledek.“

Olehla před sezonou přihlásil Ramsyu do klasického St. Leger. Přiznává, že tak trochu z recese. Aby se bylo na co těšit. „A kobylka ukázala, že to nebyl výkřik do tmy, že toho má v sobě dost,“ usmívá se. „Příště si zkusí dlouhou rovinu v Pardubicích na 2900 metrů.“