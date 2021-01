Že jsem Trávníčkovi zchromil koně? Nesmysl, štve trenéra Olehlu

Z nejmodernější dostihové centrály ve Zhoři, kterou vlastní Jiří Trávníček (DS Pegas), se trenér Čestmír Olehla vrátil zpátky do podhůří Jeseníků. Ne do Světlé Hory, kde v minulosti připravil k šesti triumfům ve Velké pardubické Železníka a Registanu, ale do nedaleké Rudné pod Pradědem. I tady vyrůstali dostihoví šampioni - Amant Gris a Charme Look, které trénoval Milan Theimer.

Olehla bude společně s dcerou Veronikou znovu začínat od píky. Aktuálně má tři koně (Christiano, Ramsya, Brexit), šancovní Izynka je po zranění v chovu ve Vlachovicích. K tomu přemýšlí o unikátním projektu na podporu mladých jezdců a jezdkyň, kterých je v dostihovém sportu čím dál méně.

„Závodiště ve Světlé Hoře už k dispozici nemáme, to patří jinému majiteli, ale máme halu, kolotoč, výběhy a stejné tréninkové cestičky, které už ve zdejších kopcích dobře známe,“ říká o radikální změně Olehla. Nucené změně. Už po dvou letech totiž nečekaně skončil v ambiciózní stáji Pegas. Majitel Jiří Trávníček chce na jeho místo přivést kontroverzního francouzského trenéra Yanna-Mariu Porziera (ve Francii byl několikrát distancován za doping).

Rozchod? Studená sprcha

„Na Vysočině bylo nádherně, našel jsem tam spřízněné duše, fungovalo to dobře,“ říká Olehla. „Rozchod byl jako blesk z čistého nebe. Pan Trávníček si mě zavolal do kanclu, sedli jsme ke stolu a jeho první věta byla: ‚Doktore, rozhodl jsem se, že ukončíme naši spolupráci. Není to kvůli výsledkům, popovídáme si o tom později.‘ Studená sprcha.“

Čestmír Olehla nastoupil do stáje Pegas v závěru roku 2018. „Pan Trávníček o mě usiloval léta letoucí, snad deset roků,“ vzpomíná trenér. „Když mě oslovil počtvrté a všude jsem slyšel šeptandu, ať mi majitelé koně nedávají, že půjdu k Trávníčkovi, tak jsem si řekl, proč ne? Sice mi tehdy během týdne ze stájí zmizeli skoro všichni koně, půl roku jsem platil nájem a koní ve stáji minimum. Do toho odstupné zaměstnancům, nebyl to úplně výhodný kšeft.“

První rok ve Zhoři byl seznamovací. Bylo potřeba najít nový pracovní tým, dát dohromady koně. „První rok jsem pracoval hlavně na tom, abych „narovnal“ koně, kteří nebyli v úplně dobrém stavu,“ říká Olehla. „To byla jedna část. Pak bylo třeba najít lidi, co tam nechodí jen proto, že Trávníček dobře platí. Co k tomu mají nějaký vztah a v tréninku jezdí slušně. Tak, aby se koním neničily hřbety.“

V roce 2019 zaznamenal Olehla s Pegasem 14 výher z 97 startů. Hvězdami stáje byli Black Canyon, Rate, Svenson nebo Sagar. „Druhý rok byl bohužel covidový, stálo to za prd v mnoha ohledech,“ krčí rameny. „Chystali jsme se v březnu vyběhnout, směrovali jsme to ze začátku do Francie, jenže covid nám všechno zrušil, celá sezona byla rozháraná. Chápu, že výsledky nebyly až takové (8 výher/ 77 startů), ale sezona byla opravdu specifická pro všechny.“

Olehlu mnohem víc mrzelo, když musel poslouchat drby o tom, že skončil kvůli zdravotním problémům svěřených koní. „Slyšel jsem, že mě vyhodili z Pegasu, protože všechno zchromlo a jedné kobyle jsem zaškrtil nohu tak, že ji museli utratit. Absolutní nesmysly! Bohužel za sebou nemám žádnou agenturu, která by hoaxy a pomluvy dokázala vyvracet. Faktem je, že při mém odchodu jsme měli ve stáji třicet parádních koní, chromý nebyl ani jeden. Ani já si na čas u pana Trávníčka nemůžu stěžovat vůbec na nic.“

Od poloviny prosince je Olehla zpátky v Jeseníkách. V Rudné pod Pradědem má tři koně. V březnu šestiletého Christiana (Cross Club 52), v dubnu tříletou Ramsyu (Syndikát Hvězda-Olehla) a v březnu čtyřletého Brexita. Pro toho hledá spolumajitele do syndikátu.

„Narodil se v den, kdy se Angličané rozhodli, že odcházejí z Evropské unie,“ usmívá se Olehla. „Krásný kůň, velký ryzák, pořád roste, proto jsem ho do běhání zatím netlačil. Potřebuje čas, byť je po Age of Japeovi, který raný kůň byl. A s matkou Beatiful Directa jsme také pár slušných výsledků udělali. Pokud se najdou majitelé, kteří věří mému úsudku a schopnostem, že z tohoto koně může něco být, budu jenom rád.“

Sháním bílého koně

Christiano svoji majitelku má, Ramsya je syndikátní. „Christiano bude dobrý kůň, konec konců se o něho zajímají už i ti, kteří ho nechtěli, když mu byl rok a sháněl jsem kupce,“ říká Olehla. „Ramsya svůj okruh majitelů v syndikátu má, ale nepovažuji ho za uzavřený. Zájemci jsou vítaní. Do klasických dostihů se asi nedostane, ale v prvních dostizích rozhodně ostudu neudělala, tak kdo ví, co v ní dřímá?“

Aktuálně Olehla shání ještě jednoho bílého koně do překážek. „Majitelé vyloženě chtějí šimla, aby jim ladil k firemním barvám,“ usmívá se. „Pravda je, podle barvy jsem koně ještě nesháněl, ale rozhlížím se.“ Otevřený je i dalším případným nabídkám majitelů. „Pokud by to někdo myslel vážně a mělo by to smysl, nebráním se. Chtěl bych, aby v tom byla i chemie, aby nás to bavilo, nebyl to jenom stres a peníze.“

V zimní přestávce dává Čestmír Olehla dohromady obrysy projektu na podporu mladých jezdců. „Pepča Váňa říká, že dostihy skončí na tom, že nebudou lidi. V tom případě by se měl chytit za nos i on nebo zkušení rajťáci Pepča Bartoš nebo Jarda Myška,“ říká trenér. „Když jsem v minulosti rozjížděl projekt pro mladé jezdce v Pardubicích, byli proti. I proto jsem pak vycouval z asociace steeplechase a projekt postupně zapadl.“

Inspiraci k novému projektu pro mladé jezdce (případně i pro mladé koně) hledal Olehla v Anglii. Pokud bude zájem, je připravený ji s Jockey Clubem probrat. „Věřím, že bude zájem, protože by to mohlo být pro dobro nás všech.“