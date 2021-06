Nejedeme, je to nebezpečné! Žokejka Havelková nesouhlasí s pokutami

Dostihový mítink v Brně bude mít dohru u Pořádkové komise Jockey clubu. Řada jezdců a žokejů byla nespokojená s bezpečností dráhy a odhlásila se z dostihů. Komise jim za to podle řádů vyměřila sankce za nedodržení závazků (2500 korun za každý zrušený start). Proti tomu se důrazně ozvala trenérka a nejlepší česká žokejka současnosti Marina Havelková. Proti rozhodnutí se odvolala.

„Odvolávám se proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 12. června 2021 na závodišti Brno-Dvorska,“ píše Martina Havelková ve svém prohlášení. „Nesouhlasím s udělením sankce za nedodržení sjednaného závazku (DŘ §412b). Dostihová dráha byla nezpůsobilá a nebezpečná pro konání dostihů.“

Havelková nebyla sama. Koním to v obloucích po dešti podkluzovalo, kritický byl čtvrtý dostih dne. V něm v oblouku před cílovou rovinou uklouzli Golden Warrior a Goldenton, dostih byl zastaven a v závěru programu opakován. Řada jezdců se pak ale z dalších dostihů odhlásila. Kromě Havelkové i zkušení rajťáci Martin Liška (dvakrát), Pavel Kašný, Martin Laube, Jaromír Šafář nebo jezdkyně Veronika Škvařilová-Řezáčová. Jezdci se odhlásili celkem jedenáctkrát. Každý má za nedodržení závazku zaplatit 2500 korun.

„V mém případě jsem se rozhodla nepokračovat po třetím absolvovaném dostihu,“ popisovala Havelková. „V prvním dostihu jsem vyhrála, ale za cílem v oblouku došlo k uklouznutí a následnému pádu koně, se kterým jsem bojovala o vítězství. Pak jsem startovala s vlastním koněm, kterého mám v tréninku, a při projíždění oblouků vždy podklouzával. Na moje upozornění, že dráha je nebezpečná, mi bylo řečeno něco ve smyslu lepšího kování.“

Že by měla koně špatně okované Havelková odmítá. „Moje klisna byla 9. června kovaná panem inženýrem Václavem Rálišem na všechny čtyři nohy a problém kování to tedy nebyl. Navrhovala jsem, ať se jde dostihová komise podívat přímo do stáje na kování mé klisny.“

Havelková startovala s klisnou Fionou i v nejkritičtějším dostihu, který byl kvůli dvěma pádům zastavený a později opakovaný. „Došlo ke zranění dvou jezdců,“ popisuje Havelková. „Dostihová komise poté řešila stav dráhy s výsledkem – dráha je způsobilá. Přes naléhání jezdců i trenérů na Dostihovou komisi, a upozorňování na nedostatky v dráze, nebylo komisí přihlédnuto k žádným názorům. Ani nebyl proveden žádný okamžitý zákrok pořadatele v úpravě dostihové dráhy.“

Martina Havelková připomněla, že dostihy v Brně jezdí od roku 2006. Že by během dne zrušila domluvený start, se jí od roku 2001 stalo poprvé. Připomněla i smrtelné nehody Michala Köhla a Zdeňka Kalába na brněnském závodišti z minulosti.

„Mé rozhodnutí nepokračovat v dostizích spočívá v ochraně zdraví koní, mého a ostatních kolegů jezdců. Žokejové Michal Köhl a Zdeněk Kaláb na brněnském závodišti nechali po pádu koní své životy. To je maximální důvod obezřetnosti všech zúčastněných.“

I proto Havelková žádá o zrušení sankcí. Za dva stornované starty by měla zaplatit 5000 korun. Stejně jako Martin Liška. „Zároveň žádám o prošetření nevhodného a neprofesionálního chování Dostihové komise. Takovéto situace nedělají dobrou reklamu dostihovému sportu, divákům, sponzorům, sázejícím a případně nové generaci o zájem tohoto povolání.“

Předsedou Dostihové komise v Brně byl Jan Vaňourek, členy Leona Pokorná a František Treml. Pořadatelů se na Facebooku zastal trenér a bývalý žokej Radek Žalud. „Pan Vymazal měl dráhu připravenou v rámci možností,“ reagoval Žalud. „Napršelo na tvrdý podklad a je samozřejmé, že dráha bude klouzat. Za těchto podmínek to klouže na kterémkoliv závodišti, i áčkovém. Brněnskému týmu přeju sílu pokračovat.“