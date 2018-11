Teď Kanáry, pak medaile? Náš cíl, slibuje hvězda Jendrišák před startem MS

Když do Česka před deseti lety přijeli nejlepší světoví fl orbalisté, on byl ještě teenager. Matěj Jendrišák hladově chodil nasávat atmosféru a snil: Tohle bych chtěl někdy zažít. „Mistrovství světa 2008 bylo pro mě a moje vrstevníky zlom. Seděli jsme v hale a defi nitivně jsme zjistili, že dělat florbal má smysl,“ vypráví muž, jemuž se splnil sen.

Zatím zůstává uprostřed Švédska v Linköpingu, kde s grácií zvládá dvojroli klubového účetního a elitního útočníka, ale brzy bude zpátky doma a povede český tým v bitvách o vysněnou medaili.

Už to s vámi měsíc před startem mistrovství světa šije?

„Někdy od léta si na šampionát vzpomenu každý den, mám to v hlavě. Ale snažím se na mistrovství světa nemyslet nějak extra moc, abych nebyl zbytečně nervózní. Na florbal narážím na každém kroku, nechci to přehánět.“

Chápu, s děrovaným míčkem je spojené i vaše civilní povolání.

„Florbal řeším od rána do večera a jsem vděčný za každou volnou chvíli. Rád vyrazím s mojí Radkou do města na večeři nebo si odpočineme u filmu.“

Ale kalendář neoklamete, ne? Za měsíc se v Praze rozjede mistrovství světa.

„Těším se. Čeští fanoušci dokážou vytvořit nádhernou atmosféru na kterémkoliv šampionátu."

Teď to bude šampionát, pro který jste hlavní tváří. Na billboardech budete vyčnívat vy.

„Nechci, aby to vyznělo jako povinná fráze, ale je to pro mě pocta. Odměna za to, co jsem se snažil předvádět na hřišti.“

Od Matěje Jendrišáka z nejlepší florbalové ligy světa se budou čekat velké věci. Neděsí vás trochu, že se bude všude skloňovat vaše jméno?

„Počítám s tím. A abych odpověděl na vaši otázku: neděsí mě to.“

Vážně?

„Podobnou roli mám v klubu, takže věřím, že na to budu nachystaný.“

V české superlize se hraje pro pár stovek srdcařů, zato na mistrovství světa se dají očekávat návštěvy i přes deset tisíc. Bude váš tým nachystaný na tlak fanoušků?

„Musíme udělat všechno pro to, aby nás to nesemlelo. Pro většinu z nás to bude první taková zkušenost, budeme se s tím sžívat od prvního zápasu. Sám jsem nikdy nepoznal, jaké je hrát na domácím šampionátu.“

Ale nějakou představu máte, viďte?

„Ideální je využít atmosféru k tomu, aby nás masivní podpora fanoušků nezničila, ale hnala dopředu. Navíc O2 Arena je při fl orbale trochu speciální: tribuny jsou o něco dál, takže kulisu cítíte hlavně při nástupu na plac a během rozcvičky. Pak už hrajete lehce v bublině.“

Mimochodem, jaký máte dojem z nedávné generálky v Uppsale? Na turnaji Euro Floorball Tour jste padli s Finskem, těsně prohráli se Švédskem a po nájezdech zdolali Švýcarsko.

„Nebylo to špatné. Finsko nám nevyšlo, ale proti Švédsku i Švýcarsku jsme měli vyhrát v normální hrací době. Opakujeme chyby, což nás stojí lepší výsledky.“

Bylo důležité porazit aspoň Švýcary, s kterými na mistrovství světa pravidelně hrajete o bronz?

„Může být. Na druhou stranu, Švýcaři jsou natolik sebevědomí, že jedna porážka s nimi nic neudělá. Aspoň že proti nám vypadali nervózně. Vědí, že s námi můžou mít problémy.“

A to jste ještě nebyli na finálním soustředění na Kanárských ostrovech. Co čekáte od revoluční novinky?

„Budeme v teple, vyčistíme si hlavu… Bude to velká změna. Dřív jsme byli zvyklí třeba na Bystřici nad Pernštejnem, kde jsme týden makali s florbalkama. A Kanáry? Náš trenér Kettunen je na tenhle způsob soustředění zvyklý od finské reprezentace, s kterou předloni vyhrál mistrovství světa. Třeba to pomůže i nám.“

K medaili?

„Kéž by. Placka je cíl, za kterým půjdeme.“